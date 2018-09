Quins són els reptes actuals de la universitat catalana?

Si bé és cert que el sistema universitari català ja era de qualitat abans de l’arribada del pla de Bolonya, la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, apunta que, certament, s’ha aprofitat l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior “per avançar en millores pendents com ara l’avaluació més centrada en l’alumne, la inversió tecnològica o una especialització cada vegada més adaptada a les demandes del teixit productiu i les noves ocupacions”. Però sempre, destaca, “des de la qualitat i el rigor”, uns elements que també va destacar el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, el 6 de setembre passat durant l’acte d’inauguració del curs universitari de la UAB al qual va assistir.

Allà va instar les universitats catalanes a continuar sent “un espai de generació de talent”, a més de “santuari de llibertat”. Una premissa que per al rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Joan Masnou, sembla clara: “Per això treballem, perquè els estudiants s’interroguin sobre la seva realitat i vulguin donar-hi respostes creatives i realistes alhora, i per això els calen uns fonaments, un mètode i un rigor científics que només els pot proporcionar la universitat”. Unes eines amb les quals, opina Masnou, “podran desplegar tot el seu talent d’una manera efectiva i estructurada”. El rector de la UVic-UCC corrobora la idea que les universitats han de ser santuaris de llibertat, i afegeix: “Tant en el sentit de l’autonomia universitària com que s’hi ha de poder discutir tot, radicalment, perquè aprendre a pensar vol dir no posar-se barreres ni prejudicis un mateix”.

El ‘gap’ entre universitat i empresa

Entre els reptes cabdals de la universitat també hi ha l’envelliment de l’equip docent, la situació financera, les taxes universitàries i el gap, encara notable, entre universitat i empresa, un aspecte, aquest darrer, que a la UVic-UCC intenten revertir a través del patronat de la Fundació Universitària Balmes, titular de la universitat i en la qual, afirma Masnou, “el món empresarial de l’entorn pot opinar sobre les noves titulacions per tal que responguin a la realitat social àmplia”. Una fluïdesa, apunta el rector, “que s’estén a les pràctiques a l’empresa, els doctorats industrials, en els quals tenim un pes important, etc.”

Per a Masnou, les universitats no es poden convertir en agents passius a la deriva enmig de les marees causades per canvis sobtats. “Ans al contrari -sosté-, les universitats tenen el deure inexcusable de ser agents de canvi, transformació i innovació. Han d’anar per davant, preveure escenaris i, en aquest sentit, sembla obvi que la professionalització dels estudiants es farà cada dia més amb el contacte proper amb les escoles, centres de salut i empreses”. “Només coneixent la realitat la podran transformar, i la universitat els ha de propiciar aquest acostament”, sentencia.

INTERNACIONALITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ: UNA CURSA DE FONS

La internacionalització i la digitalització són dos reptes igualment importants per a la universitat, atesa la progressiva globalització de la societat, una cursa en la qual, per a Joan Masnou, “la universitat catalana està cridada a ser un actor significatiu”. No en va, ressalta, “tot i l’infrafinançament, les universitats catalanes tenen un paper rellevant en tots els rànquings mundials”. En el cas de la UVic-UCC, el desenvolupament de les relacions internacionals ha estat clau els darrers anys. “Hem obert noves línies de col·laboració a la Xina i als EUA i mantenim un ampli ventall de convenis d’intercanvi amb universitats i institucions de 50 països que permeten als estudiants locals escollir-les per fer una estada temporal de formació internacional”, apunta Masnou.

La UVic-UCC disposa tanmateix d’un career service per fomentar les pràctiques en institucions, empreses i escoles d’arreu del món i procura, en paraules de Masnou, “que l’estudiant internacional se senti ràpidament integrat a la ciutat i a la vida comunitària”. A tot això, cal sumar-hi l’oferta de màsters en llengua anglesa i el paper de l’Escola de Doctorat, la qual ofereix programes de doctorat en totes les àrees de coneixement de la universitat, dos dels quals són 100% en anglès (Bioinformatics i Experimental Sciences and Technology), a més de promoure cotuteles i col·laboracions internacionals.