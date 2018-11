La metròpolis adopta la resiliència com a estratègia a llarg termini

Passar de la reflexió estratègica a les accions metropolitanes a través d’una mirada que vagi més enllà i anticipi riscos al mateix temps que en prevegi la manera d’abordar-los. Aquesta és la nova metodologia basada en el concepte de resiliència que planteja l’àrea de Planificació Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per assumir noves polítiques d’actuació que permetin fer el salt d’escala i assimilar el model de les metròpolis europees, el futur predominant com a àmbit de gestió i que serà l’encarregat de donar resposta a les necessitats dels ciutadans. Amb aquesta visió, el document marc que vol dotar l’ens metropolità d’estratègies que vagin més enllà dels períodes establerts pels mandats serà l’anomenat DREAM –acrònim de Diagnosi, Reflexió, Estratègies i Accions Metropolitanes–, l’encarregat de canalitzar els serveis de l’AMB perquè passin del dia a dia a una mirada a més llarg termini.

“A partir del Pla d’Actuació Metropolitana, hem agafat una sèrie de temes a través dels quals volem iniciar una nova mirada perquè els serveis de l’AMB marquin unes estratègies de futur, que ens ajudin a enquadrar millor aquest pla d’actuació del proper mandat. En contrapartida, nosaltres els posem un punt de reflexió que els coordina tots”, assenyala Francesc Magrinyà, director de l’àrea de Planificació Estratègica de l’AMB. Al mateix temps, remarca que la construcció d’aqueta metodologia s’ha dut a terme per planificar estratègicament a través de la resiliència. “Aquest concepte representa la capacitat de no perdre la identitat en una època de canvi i, especialment, en una època de riscos que poden afectar l’entorn metropolità”.

540x610 Mapa de riscos. Font: AMB Mapa de riscos. Font: AMB

Mirada estratègica

La diagnosi que ha dut a terme l’AMB ha servit per definir els tipus de riscos als quals s’enfronta l’entorn de la metròpolis barcelonina i que marcaran les estratègies a seguir: els riscos socials –com ara la manca de formació vinculada a l’atur–, els riscos econòmics –com per exemple la incapacitat de crear clústers que ens posicionin en aquesta economia globalitzada–, els riscos que generen impacte sobre la salut, els riscos per l’efecte del peak oil i l’impacte en el preu de l’energia, els relacionats amb el fracàs davant del canvi climàtic –com ara l’estrès hídric, l’increment de pluges extremes o l’augment del nombre de dies tòrrids al llarg de l’any–, els riscos de pèrdua de biodiversitat, els relacionats amb la pèrdua de sobirania alimentària i els vinculats amb la manca de governança i de planificació t erritorial estratègica. “Per a nosaltres és molt important establir aquests riscos perquè, en fer-ho, els polítics poden reaccionar ja que seran ells els que decidiran a què li donen prioritat. De fet, la manera de fer una planificació estratègica resilient és enfrontar-nos als riscos i veure si hem planificat la resposta”, assenyalen des de l’ens metropolità.

Capacitat de resposta

En aquest marc, i arran d’aquests riscos establerts que en contemplen una cinquantena més al seu voltant, l’actuació primigènia que es fa és mirar la planificació de respostes prevista i veure si, en cada cas, la metròpolis es troba en una etapa purament de mitigació, d’adaptació o d’èxit amb les mesures previstes per afrontar-los. A la vegada, servirà per valorar la capacitat de donar respostes a escala metropolitana. Com a exemple, en el cas de l’habitatge, derivat de la branca dels riscos socials, l’AMB ha generat un operador per influir en el preu del lloguer i un observatori per analitzar la situació actual, fet que situa l’ens en una etapa d’èxit per fer front als reptes actuals i a llarg termini que suposa aquest àmbit. “En el tema del 'peak oil' ens situem en un estadi desfavorable perquè encara no som capaços de generar prou energia renovable”, assenyalen des de l’ens.

Aquesta nova metodologia que implementarà l’AMB s’explicarà en un total de 25 publicacions en forma de llibre; els primers es publicaran aquesta tardor i la sèrie es tancarà el juny de 2019. Es podran consultar tant en format digital com en paper. En aquest últim cas, se n’imprimiran 200 exemplars en català i un centenar en castellà i en anglès. El primer serà el que explicarà el projecte DREAM, que plantejarà l’esquema general de la nova metodologia i el seguiran els centrats en l’economia circular, la gestió dels residus, l’agricultura metropolitana i la transició a la mobilitat sostenible.