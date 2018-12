Ripollès: una comarca que no te l’acabes

La comarca del Ripollès s’ubica al nord de Catalunya, a la zona dels Pirineus. La seva localització, gairebé estratègica, fa possible arribar-hi en menys d’una hora i mitja des de Barcelona i Girona. Aquest fet, juntament amb una oferta plena de diversitat, la converteix en un destí de luxe sigui quin sigui l’interès que tingui el visitant.

És una comarca de muntanya del Pirineu oriental que limita amb la Cerdanya, el Berguedà, la Garrotxa i Osona. Clarament rural, el Ripollès el formen 19 municipis que s’estructuren en tres grans zones geogràfiques: la vall de Ribes, la vall de Camprodon i el Baix Ripollès, on hi ha la capital: Ripoll.

Paratge natural

Al Ripollès la natura és protagonista i la seva gent n’és conscient. La comarca té 32.000 hectàrees de zones d’interès natural protegides. El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ocupa gairebé la meitat d’aquest territori i fa de la seva fauna i flora la seva bandera. Dins del parc natural s’hi poden veure muflons, isards i boscos singulars com el Bac de Carboners. A més, l’emblemàtica vall de Núria i el seu santuari, a quasi dos mil metres d’altitud, s’amaguen en el cor d’aquest paratge de riquesa natural únic, des d’un dels punts més elevats de la vall de Ribes.

L’estació de la vall de Núria, envoltada per grans cims, és l’origen de multitud de fonts i torrents. Emplaçada en un marc natural màgic, a l’hivern l’indret aconsegueix mostrar-se en la seva màxima esplendor. Gaudir d’aquest entorn fent senderisme amb raquetes de neu, circuits d’orientació, esquí, snowboard i fins i tot busseig sota el gel del gran llac que presideix la vall, es converteix en una autèntica aventura.

Bressol del Romànic

Més enllà d’una natura esplendorosa, el Ripollès també destaca per ser un territori amb un gran passat històric i cultural, en què destaca un patrimoni romànic de primer ordre. La riquesa de l’arquitectura romànica es fa present a tots els racons de la comarca. De fet, s’hi pot admirar una de les concentracions més grans d’art romànic d’Europa, amb 98 monuments repartits pels 19 municipis que en formen part.

El monestir de Sant Joan de les Abadesses, un dels monuments més importants del Romànic català, la portalada del segle XII del monestir de Santa Maria de Ripoll, candidata a ser declarada Patrimoni Mundial per la Unesco, el monestir de Sant Pere, el Pont Nou de Camprodon o l’ermita de San Gil a la vall de Núria són només alguns exemples d’aquest centenar de monuments.

En pròpia pell!

Un altre motiu per visitar la comarca són els seus museus i centres d’interpretació, que fan possible conèixer de ben a prop algunes curiositats històriques així com acostar-se al caràcter més rural que encara avui dia es pot trobar a la comarca. El Museu Etnogràfic de Ripoll, el primer de tot Catalunya, permet als seus visitants fer un recorregut que els descobrirà el passat recent, la cultura i la tradició del Pirineu de Girona. I fins i tot els més petits podran gaudir de simpàtics tallers com el de Fem un xai.

El Centre d’Interpretació del Mite del Comte Arnau a Sant Joan de les Abadesses o el taller Fes de monjo copista a l’Scriptorium de Ripoll també són una bona opció. En aquest últim, els visitants podran comprovar la importància que va tenir l’escriptori del monestir de Santa Maria de Ripoll, on la producció i còpia de manuscrits va esdevenir una de les més importants d’Europa, i podran acabar escrivint com ho feien els monjos copistes del monestir als segles XI-X.

Al santuari de la vall de Núria també hi ha instal·lada l’exposició La petja del llop, on el públic amant de l’entorn natural i muntanyenc podrà conèixer el passat, present i futur d’aquest animal tan emblemàtic i entendre’l millor, així com participar en el debat sobre el seu retorn a les nostres terres. I al peu de la vall, a l’estació on comença el trajecte del cremallera, s’hi ubica l’exposició gratuïta Cremallera de Núria, que permet al visitant endinsar-se en la història d’aquest transport històric i conèixer algunes de les locomotores més antigues com la Geperuda, l’Elèctrica E-3 en el seu estat original o també el cotxe saló.

Una comarca versàtil

La visita al Ripollès permet una infinitat de combinacions perquè grans i petits puguin gaudir d’una terra sempre envoltada de natura. Les visites guiades, per exemple, són una bona manera de descobrir alguns dels espais més emblemàtics com el monestir de Sant Joan de les Abadesses, Camprodon o la vall de Núria, o bé, qui ho prefereixi, pot acollir-se a un pack turístic amb l’objectiu de posar-ho tot encara més fàcil.

I quan calgui aturar-se, la comarca ofereix una gran oferta de restaurants de qualitat on es pot degustar l’excel·lent cuina ripollesa, que basa el seu receptari en productes com els bolets, els embotits de porc, els formatges, la caça i les carns de xai i vedella. El clima i l’entorn propicien les condicions ideals perquè es puguin produir i elaborar productes de gran qualitat i preuats arreu com el xai del Ripollès, la trumfa de la vall de Camprodon (la patata ripollesa) o la mel, elaborada a partir de mètodes i procediments tradicionals.

Esport per a tothom

El Ripollès és una comarca ideal per a la pràctica d’esports de baixa intensitat, com l’excursionisme, les rutes amb bicicleta o les passejades a cavall, que es poden practicar tant amb el grup d’amics com amb tota la família. Qui prefereixi emocions més fortes també hi trobarà un ampli ventall d’ofertes per practicar esports com l’escalada, el descens de barrancs, l’alpinisme o l’espeleologia.

La pràctica de l’esquí també és un reclam important durant la temporada d’hivern gràcies a les tres estacions d’esquí alpí que ofereix la comarca: Vall de Núria, Vallter 2000 i la Molina. Aquestes mateixes estacions, durant l’estiu, ofereixen múltiples activitats de turisme actiu.

Propostes esportives, bressol del Romànic, pobles amb encant, gastronomia de qualitat, turisme actiu, espais d’interès natural o paisatges d’infinita bellesa fan del Ripollès una terra de visita obligada per a qui encara no l’hagi descobert.