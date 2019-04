"Casado amenaça amb suspendre competències sense aplicar el 155", la portada de l'ARA

El líder del PP, Pablo Casado, amenaça amb altres vies per intervenir l'autonomia de Catalunya preveient que no tingui la majoria suficient al Senat per aplicar el 155. Així, Casado proposa que la Delegació del govern suspengui competències a Catalunya en cas de "deslleialtats" i també defensa que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tinguin ascendència jeràrquica per sobre dels Mossos d'Esquadra. A la portada del diari d'aquest dimarts, també hi destaquen els temes següents:

La Fiscalia demana investigar 9 votants de l'1-O per la seva "obstinada, persistent i reiterada voluntat rebel"

El Derek, primer 'nen bombolla' curat

Erdogan exigeix recomptar els vots a Ankara i Istanbul

Bouteflika deixarà el poder abans del 28 d'abril

El Govern insta les conselleries sense despesa social a retallar