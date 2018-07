"Cimera per Willian", a la portada de l''Sport'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dilluns:

Sport: "Cimera per Willian"; "Alcácer no sortirà i seguirà un any més"

Mundo Deportivo: "Els 22 de Valverde"; "Èpic triomf de Hamilton amb polèmica"

L'Esportiu: "De res"; "El Barça ofereix 72 milions per Willian"

Marca: "Un miracle anomenat Hortelano"; "Setmana clau per fitxar Courtois"

As: "Bale, galàctic de guàrdia"; "Iniesta i Torres debuten al Japó"