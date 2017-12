"Recta final sota pressió judicial", portada de l'ARA

La portada, en pdf

La decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena d'esperar a després de les eleccions del 21-D per decidir sobre la situació penal dels quatre dirigents sobiranistes presos és el tema destacat de la portada de l'ARA. Llarena ha denegat aquest dijous el permís a Jordi Sànchez per sortir de la presó o gravar vídeos per tal de participar a la campanya, el mateix dia que la Guàrdia Civil ha detingut el responsable d'Unipost per les despeses de l'1-O. "Recta final sota pressió judicial" és el titular de la portada.

