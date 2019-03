"Sánchez també es posa de garantia per frenar l'independentisme", la portada de l'ARA

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va respondre aquest diumenge al clam de la manifestació independentista de Madrid avisant que el PSOE no permetrà cap independència de Catalunya i es va posar de garantia per frenar l'independentisme. Per la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, i també el de Ciutadans, Albert Rivera, van retreure a la Moncloa la manifestació del sobiranisme a la capital espanyola.

