"17-A: Les altres víctimes", demà al dossier de l'ARA

Un any després del atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost, quines seqüeles pateixen els familiars de les víctimes i els testimonis dels fets? Com recorden l'atropellament els serveis d'emergències i els cossos de seguretat? S'han tancat les ferides a Ripoll, on vivien els terroristes? Com han encarat el curs escolar els docents de l'institut on alguns d'ells van estudiar?

Homenatgem les víctimes mortals, però sovint oblidem l'estat de les col·laterals. Per això, diumenge dediquem el dossier als testimonis de les víctimes oblidades. Descarrega't la portada aquí.

L'equip de Societat ha recollit l'experiència del Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana i dels bombers, així com la dels familiars de les víctimes o víctimes directes que, tot i no patir cap lesió física, arrosseguen seqüeles psicològiques. Antoni Bassas ha visitat Ripoll un any després, on els detalls del sumari i la presència dels periodistes han fet que el veïns i familiars dels terroristes revisquin els atemptats.

651x881

I a l'ARA Estiu: "Encara queden cales desconegudes"