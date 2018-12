"Amb molt de gust: un diari pensat per Ferran Adrià", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

L'ARA ha preparat per a aquest diumenge un número especial amb Ferran Adrià que explora el món de l'alimentació des de múltiples vessants. És un diari molt especial, que gairebé es pot assaborir, perquè està il·lustrat quasi exclusivament amb imatges de productes, de manera que on habitualment hi ha les fotografies que acompanyen les notícies, aquest diumenge hi figuren imatges de productes frescos.

L’exemplar s'obre amb un dossier que inclou la crònica d’una singular visita de Ferran Adrià a Mercabarna, al costat d’un perfil del cuiner, centrat en la feina de la Bullipedia. També hi ha una doble pàgina dedicada al pa amb tomàquet. El dossier continua amb reportatges dedicats als gustos i les aromes i es tanca amb una crònica de l’últim menú de degustació d'El Bulli: un recorregut per diferents sensacions que, d’altra banda, no és diferent del que proposa un diari quan ofereix un relat concret de l’actualitat, ple de contrastos i concatenacions.

Pel que fa al gruix del diari, les notícies d'actualitat, com les del Consell per la República o els 'armilles grogues', van acompanyades de reportatges sobre alimentació. Cada secció aporta una peça que explora un angle d’aquesta matèria. La secció de Política, per exemple, recull la situació del país amb un reportatge sobre la vaga de fam com a últim recurs per a la reivindicació. A més, el cuiner ha comentat cadascun dels temes en clau gastronòmica.