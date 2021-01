“Els partits assumeixen que el TSJC forçarà a fer les eleccions el 14-F”, portada de l'ARA

Les conseqüències de la decisió del TSJC per mantenir de manera cautelar la data del 14-F per a les eleccions al Parlament tot i la situació de pandèmia i el risc per a la salut donen forma al tema destacat de l’ARA d’aquest dissabte. “ Els partits assumeixen que el TSJC forçarà a fer les eleccions el 14-F” és el titular principal de la portada, en la qual també destaquen els temes següents: