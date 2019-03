"El sector del cotxe reclama un pla estratègic al Govern", la portada de l'ARA

El Clúster de l'Automoció ha avisat aquest dijous que si no s'actua en el sector automobilístic, es poden perdre 3 de cada 4 empreses. Per això, demana un pla estratègic al Govern. A més, el president del CIAC busca una alternativa al macrocentre de FP de Martorell pel bloqueig polític. Al diari d'aquest divendres, també hi destaquen els següents temes:

Córrer esquivant la contaminació

La UE retira els vaixells de rescat del Mediterrani

El PSOE adverteix a Iceta que mai no permetrà un referèndum a Catalunya

La Junta Electoral prohibeix que TV3 digui 'presos polítics' i 'exili'