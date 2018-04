Vins per menys de 10 €

Per 10 euros (preu de venda al públic, PVP) o per menys, es poden trobar vins ben correctes, però cal advertir que estaríem ben bé a la frontera. “La xifra frega el límit de la qualitat, perquè tot just per una mica més de preu, el salt qualitatiu pot ser molt més elevat”, sosté el sommelier Ferran Centelles. Per la seva banda, els sommeliers Cèsar Cànoves i Xavi Nolla coincideixen a afirmar que quan el consumidor paga 10 euros per una ampolla de vi “pot cobrir les despeses de l’elaboració”.

Per entendre el ball de xifres, cal partir del cost de collir un quilo de raïm: “A la majoria de zones de l’estat espanyol es paga per sota d’1 euro”. Si a aquest fet s’hi afegeix que el vi resultant del raïm collit per aquest preu no passa per fusta o passa per molt poca fusta, “llavors sí que s’entén que una ampolla de vi es pugui comprar per menys de 10 €”, sosté Centelles, responsable del projecte Begudes de Bullipèdia, juntament amb el cuiner Ferran Adrià.

Quan és difícil

Ara bé, a les regions en què el raïm té molt valor, quan es cull de vinyes de poca producció, quan la zona té prestigi, quan el conreu és ecològic i quan el vi elaborat ha tingut fermentació en fusta, “llavors és difícil trobar un vi per menys de 10 euros”, diu Ferran Centelles. I, malgrat això, “se’n pot trobar algun, i que cobreixi tot aquest cost, però és difícil”.

Per comparar-ho amb altres zones vitivinícoles, el sommelier de la Bullipèdia esmenta la regió de la Xampanya. “Collir-hi un quilo de raïm costa entre 5 euros i 7 euros, mentre que el cost mitjà d’una ampolla de xampany està entre els 22 euros. Per consegüent, el preu del raïm és el 20% del producte final”, opina Centelles. Ara bé, es dona la circumstància que hi ha zones vitivinícoles de l’Estat, com la DOQ Rioja, en què el preu resultant que paga el consumidor pel raïm seria un 20%, però en aquest cas els preus varien. “El quilo de raïm es paga a 1 euro, i el preu mitjà dels seus vins és de 5 o 6 euros. Si ho calculem surt el mateix percentatge que en la regió de la Xampanya”, però la història és diferent.

MARTÍ FABRA SELECCIÓ VINYES VELLES

DO Empordà Celler Martí Fabra

Garnatxa negra, samsó, ull de llebre, cabernet sauvignon, syrah

Preu aprox.: 9, 95 €

La família Carrera té arrels a l’Empordà des de l’Edat Mitjana, i allà manté les vinyes patrimonials, en terrenys de pissarra albirats pel massís de l’Albera. Un vi clàssic que pinta paisatges durs de tramuntana, i que ofereix potència en forma de carícia; fruita madura en què domina la fusta d’una vinya vella. I tot plegat dona lloc a un vi honest i sense maquillatges, una mica agrest però elegant, ànima de l’Empordà.

PETIT PISSARRES

DOQ Priorat Costers del Priorat

60% garnatxa, 40% carinyena

Preu aprox.: 10 €

Un vi petit però molt gran. Atresora els valors tradicionals del territori: frescor, fruita i mineralitat. Un pas lleuger per fusta el dota de volum i profunditat. El seu compromís amb la comarca es manifesta des de la tria de les varietats, i el bategen amb un nom de reivindicació de territori i de personalitat. Té força, és expressiu, vivaç i ofereix una boca vibrant, fresca i amb longitud, perfecta entrada al territori.

BLANC BÀRBARA FORÈS

DO Terra Alta Celler Bàrbara Forés

Garnatxa blanca

Preu aprox.: 7,95 €

La garnatxa blanca és una de les varietats més interessants del vi mediterrani. Ofereix potència, bon cos i molta personalitat. S’allunya del patró dels blancs lleugers i estiuencs. El seu grau no li resta frescor i emfatitza la personalitat, dibuix originalíssim del paisatge rústic i una mica muntanyenc de la Terra Alta. En nas, ofereix bona intensitat, fruita madura, matisos florals i de fonoll. En boca, és equilibrat, greixós i carnós.

MÁS RODÓ MONTONEGA BLANC

DO Penedès Mas Rodó Vitivinícola

100% montonega

Preu aprox.: 8,50 €

La montonega és una raresa del Penedès, emparentada amb la varietat parellada i arribada, segons expliquen, de la Itàlia renaixentista. Malgrat que és mediterrània, li va bé el clima fresc i busca paisatges d’altura, per això a Mas Rodó la cuiden com si es tractés d’una vinya de muntanya. Resulta un blanc fragant, d’aroma franca i intensa, amb notes de fruita blanca. Té acidesa però no resulta agressiva en boca. Excel·lent per als amants de la cuina japonesa.

ÈTIM VEREMA TARDANA NEGRE DOLÇ

DO Montsant Cooperativa Falset Marçà

100% garnatxa

Preu aprox.: 9 €

Reivindicació de garnatxes llicoroses, de patrimoni català del gust, vins únics, hereus de temps passats, quan s’havia de fortificar el vi perquè fos mariner i longeu. A Ètim hi ressona la tradició, el passat, els processos de vinificació quasi oblidats, les botes velles, on madura la garnatxa, recollida tardanament per captar-ne més sucre. Hi ha dolçor, sí, però, amb la reconfortant frescor d’un claustre. És un gran company dels formatges blaus.

ARRENCA UNA NOVA EDICIÓ DEL VÍVID

Durant tots els caps de setmana del mes d’abril els cellers de l’Alt i el Baix Empordà acolliran activitats enoturístiques dins del marc de la cinquena edició del Vívid, que va començar l’1d’abril.

Les novetats d’enguany és el cicle teatral Escenes entre vinyes, que tindrà lloc a Capmany i Garriguella. Després de cada representació, es faran tastos dels vins dels cellers que acolliran les representacions. Una altra de les novetats és l’activitat Tastos amb personalitat, protagonitzats per la periodista Empar Moliner, l’actor Carles Xuriguera (que també és elaborador de vins a l’Empordà), el periodista Marcel Gorgori i l’escriptor Martí Gironell. I, per continuar, el Vívid 2018 també proposa fer tastos d’alçada dalt de globus aerostàtics, a Figueres i al celler La Vinyeta, a Mollet de Peralada. Els tastos seran en vol captiu, que fa referència a l’ancoratge del globus aerostàtic.

D’altra banda, el Vívid també ha previst tastos al monestir de Sant Pere de Rodes, al castell de Requesens, al jaciment d’Empúries, al claustre romànic de Sant Domènec de Peralada o a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda, a Llafranc.

La iniciativa està impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona, i compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, i 105 socis que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

http://vivid.costabrava.org