Com ens podem protegir dels ciberatacs en temps de coronavirus

Durant els últims dies hem llegit diverses notícies sobre l’increment d’atacs informàtics, aprofitant la pandèmia pel coronavirus, per intentar infectar dispositius, robar credencials de comptes personals o dades personals i bancàries, entre d’altres. Aquestes amenaces no són noves, però ara fan servir la temàtica del coronavirus per captar la nostra atenció. Totes les agències de ciberseguretat d’àmbit estatal, europeu i d’altres països alerten sobre l’increment d’aquest risc.

Com ho fan? Les amenaces més populars són l’enviament de correus de phishing que intenten suplantar la identitat del remitent, ja sigui un servei comercial, una entitat bancària o un conegut. Aquests correus poden incloure annexos o enllaços maliciosos que, en obrir-los, instal·len un malware al dispositiu de l’usuari amb conseqüències diverses (sol·licitud d’un rescat per desxifrar la informació sostreta, robatori d’informació confidencial…) Però també es poden camuflar en documents pdf o apps per al mòbil que ofereixen mapes amb xifres de contagis.

Des que va començar el brot, s’han detectat accions de phishing que han suplantat la identitat d’organismes com l’Organització Mundial de la Salut o el Ministeri de Sanitat, i campanyes de malware que fan servir la temàtica “COVID-19” per passar desapercebuts entre la gran quantitat de correus que rebem sobre la pandèmia. De fet, les xifres d’ús de la temàtica del coronavirus com a eina per infectar els dispositius dels usuaris s’han disparat des que es va declarar la pandèmia mundial el mes de març. Els correus de phishing relacionats amb el brot s’han incrementat un 70%.

Com podem ser menys vulnerables

Per a CaixaBank la seguretat i la protecció dels prop de 16 milions de clients és primordial. Per aquesta raó, l’entitat té un excel·lent equip de professionals especialitzats en ciberseguretat que treballa les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, per lluitar contra les amenaces dels ciberatacants. D’aquesta manera, l’entitat busca protegir l’operativa i les transaccions financeres de clients i accionistes per procurar que es desenvolupin en un entorn el més segur possible i evitar, d’aquesta manera, les amenaces externes que puguin fer perillar la confidencialitat i la privacitat. És per això que CaixaBank és una de les entitats amb una taxa més baixa de frau online. Així mateix, els clients de CaixaBank tenen una garantia de seguretat en les operacions electròniques que facin a través dels canals online d’operativa bancària i de l’operativa amb targetes gràcies a CaixaBankProtect. Amb aquest sistema, el client incrementa la seva seguretat pel que fa a usos no autoritzats dels seus canals electrònics i dels seus mitjans de pagament de CaixaBank.

Un equip de professionals certificats en ciberseguretat

CaixaBank entén que el lideratge de la transformació digital no pot anar deslligat d’una forta aposta per la ciberseguretat i, per aquesta raó, es pot enorgullir d’haver implementat un ecosistema de ciberseguretat que compta amb diversos equips de professionals que estan certificats en aquest sector. Aquests experts mantenen una monitorització activa de qualsevol mena d’estafes digitals amb l’objectiu de poder-les detectar en el mínim temps possible, gestionar-les ràpidament i minimitzar-ne la distribució. Així mateix, CaixaBank també ha implementat la infraestructura adequada per protegir les transaccions digitals de les incidències de seguretat.

Com a banca socialment responsable, CaixaBank busca les millors solucions possibles per poder reactivar junts l'economia.

De la mateixa manera, des de l’entitat s’acompanya la tecnologia amb accions de conscienciació a tots els empleats i clients al voltant dels riscos i les bones pràctiques en aquesta àrea. En aquest sentit, CaixaBank ha fet una forta aposta per crear una cultura de seguretat entre tots els empleats, i és així que el 2015 va posar en marxa el programa InfoProtect, amb formació contínua sobre ciberseguretat. D’altra banda, des del juny del 2019 l’entitat envia una newsletter de periodicitat trimestral a tots els clients amb informació i consells relacionats amb aquesta temàtica.

Entitat referent en coordinació i investigació en seguretat

CaixaBank és una entitat referent en el sector financer per la seva investigació i coordinació en seguretat, amb mesures com la creació d’un grup especialitzat en respostes a incidents de seguretat informàtica i d’un centre que coordina la seguretat integral de tot el Grup “la Caixa”, conegut com CiberSOC, operatiu les 24 hores del dia. Aquest equip s’ha convertit en un grup de treball en seguretat informàtica amb prestigi reconegut per la col·laboració amb altres organitzacions especialitzades d’àmbit nacional i internacional. És membre dels principals fòrums internacionals d’investigació i col·laboració en matèria de ciberseguretat, com el Fòrum for Incident Response and Security Teams (FIRST), el Messaging Anti-Abusi Working Group o l’Anti-Phishing Working Group dels EUA.

A CaixaBank s'adopten totes les mesures que siguin necessàries per continuar estant al costat dels clients, dels accionistes, dels empleats i de la societat en general en la pandèmia del coronavirus. Com a banca socialment responsable, el seu compromís fa que busqui les millors solucions possibles per poder reactivar junts l'economia.