Ja està tot a punt per rebre les famílies

Les famílies amb fills menors d’edat que aquest estiu tenien previst passar uns dies en un dels 32 albergs de la xarxa jove d’albergs de Catalunya (Xanascat), ho podran fer sense problemes gràcies al programa Vacances en Família.

La situació generada per la pandèmia de coronavirus ha obligat els equipaments a una reorganització interna per tal de poder garantir la celebració de les estades amb totes les recomanacions sanitàries i de seguretat establertes. “La pauta que ens marcarà l’adequació d’espais i activitats seran les recomanacions de salut pública. Durant el postconfinament parlem de lliteres amb separacions estipulades entre si i participants capiculats, circuits d’entrada i de sortida, gels hidroalcohòlics o espais diàfans. Pel que fa a les activitats es realitzaran en grups reduïts de convivència de 10 persones com a màxim, responsables d’higiene i prevenció a cada activitat i adaptació dels programes o protocols d’actuació davant d’un cas amb simptomatologia compatible amb el covid-19”, explica Cesc Poch, director general de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ).

Prop de 59.800 places

Al mes de febrer l’ACJ va obrir les preinscripcions de la setzena edició del programa amb prop de 59.800 places (unes 11.500 famílies), un 3,65% més que l’any anterior. Les estades es poden realitzar durant tot l’any, en caps de setmana i festius o estades més llargues a l’estiu de fins a 7 nits. Els preus oscil·len entre els 29,95 euros i els 32,05 euros per persona i nit segons l’època de l’any.

A les famílies que havien reservat durant els mesos d’estat d’alarma se’ls han retornat les bestretes i en alguns dels casos se’ls ha pogut reubicar en altres torns. Pel que fa a les reserves previstes per a l’estiu, “les famílies les han mantingut de manera majoritària”, segons Cesc Poch, que afegeix que “a l’agost hi haurà alts nivells d’ocupació”, sobretot perquè reforçaran “el programa per tal de facilitar el dret de les famílies a gaudir del lleure compartit”, explica.

L’objectiu, segons l’ACJ, és oferir places, nous torns i albergs els mesos de juliol i agost per a aquelles famílies que no van poder fer les activitats entre març i juny. El programa Vacances en Família manté l’estada gratuïta per als menors de 3 anys, els infants de 4 a 6 tenen un 50% de descompte i els de 7 a 18 anys gaudeixen d’un 25% de reducció. El programa també ofereix descomptes per a famílies nombroses i monoparentals amb un 10% de descompte en tots els serveis.

540x297 La piscina de l'allotjament rural Nus de Pedra, a Llorà / NUS DE PEDRA La piscina de l'allotjament rural Nus de Pedra, a Llorà / NUS DE PEDRA

Repàs escolar i lleure al mateix espai

El Nus de Pedra és un allotjament rural ubicat a Llorà, a la Vall de Llémena, considerat millor allotjament turístic per a famílies el 2018 i millor allotjament rural d’Europa, guardó concedit per l’European Holiday Home Association (EHHA). Es tracta de vuit apartaments independents, plenament equipats, amb amplis espais exteriors, zones esportives i de lleure infantil, així com un sala de jocs interior. La situació generada per la pandèmia els ha motivat, aquest estiu, a plantejar noves activitats per tal de seduir el turisme interior: “Ens han desaparegut del tot les reserves de turistes estrangers”, explica Montse Juher, propietària i ànima del Nus juntament amb Joan Pla, la seva parella.

“Hem plantejat tres nous tipus d’activitats relacionades amb la natura, la família i el benestar i tres nous serveis vinculats a la gastronomia, tant els uns com els altres, destinats al turisme familiar”, expliquen. Entre les novetats d’enguany destaquen el Servei d’Escola a la Natura, una activitat pensada per afavorir la conciliació familiar, en la qual els infants de les famílies que passen les vacances al Nus podran fer tasques escolars al matí, acompanyats i assessorats per un professional docent que es desplaçarà expressament a l’allotjament. A la tarda faran activitats de natura i lleure guiats per una monitora.

Molt interès

“És un servei-experiència que ajuda tant als pares com als infants i que de moment oferim un cop per setmana a partir del mes de juliol. Les famílies hi estan mostrant molt interès i se senten satisfetes que hàgim pensat en aquest servei. Els dona confiança i tranquil·litat. Poden relaxar-se unes hores o aprofitar per fer teletreball”, explica Juher.

Un cop per setmana l’allotjament rural també ofereix un servei d’acompanyament per tal de conèixer el territori més pròxim al Nus, amb rutes d’un màxim de dues hores de durada pensades per fer amb pares i criatures. Per als adults s’ofereixen sessions matinals de midfulness a la natura així com poder fer compres d’aliments online de manera àgil, sostenible i pràctica, a més d’un servei de menjars cuinats per emportar.

Més informació a: elnusdepedra.com