Les visites a la plataforma online d’EduCaixa augmenten un 230% durant el període de confinament, amb 362.000 usuaris

El 72% dels joves confirmen que el confinament els ha reforçat la comunicació i el vincle amb els pares, el 23% diuen que només en alguns aspectes o que ja era bona, i només el 2% diu que no. Són dades d’un estudi de la pedagoga i experta en educació emocional Eva Bach, ponent de l’EmocionaTour 2020, cicle de conferències impulsat per EduCaixa. El confinament, doncs, pot ser un espai idoni perquè fills i pares facin junts un treball de creixement personal, que pot contribuir a conèixer-se més a si mateixos, desenvolupar l’autoestima i les habilitats emocionals, i potenciar els talents.

En aquest context, la Fundació “la Caixa” pren consciència de la importància que té ara poder cobrir l’educació socioemocional dels infants i joves confinats. Amb EduCaixa l’entitat apuntala la inclusió del treball amb la intel·ligència emocional en el currículum dels alumnes.

El suport principal de l’oferta d’EduCaixa és la plataforma de continguts online, dirigida a la comunitat educativa i a totes les famílies de l’Estat. A través de www.educaixa.com es poden registrar a la web i descarregar els més de 400 recursos i materials didàctics de la plataforma.

Els recursos són de diferents àrees de coneixement, inclosa una variada oferta d’activitats d’e ducació emocional. Des que va començar el confinament fa sis setmanes, els cinc recursos més utilitzats són de l’àmbit, amb un augment del creixement de descàrrega del 50%. Els tres que encapçalen el llistat són:

Els recursos d’educació emocional es dirigeixen a infants i joves de primària i secundària, amb l’objectiu de fer conèixer les emocions i els sentiments que experimenta l’ésser humà, per aprendre a ser conscients del que cadascú sent en diferents situacions i saber-ho expressar. Aquestes activitats estan dissenyades per utilitzar en família.

El recurs més sol·licitat, Resolució de conflictes, ofereix estratègies per millorar les habilitats per poder resoldre conflictes creativament i sense comportaments violents. A través del recurs Emocions i sentiments (hi ha diferents nivells) es busca propiciar un millor coneixement de les emocions bàsiques, afavorir el reconeixement de les emocions i de les sensacions corporals que les acompanyen, i aprendre a parlar-ne. El recurs Aprendre a escoltar posa èmfasi en la importància de l’atenció, l’escolta activa en l’altre, el respecte del torn de paraula...

A més d’aquests i altres recursos d’educació emocional, la plataforma d’EduCaixa disposa d’un ventall molt ampli d’activitats de diferents temàtiques i competències per a tots els nivells educatius, molt útils també en aquesta quarantena.

EduCaixa i la Unesco

Totes les activitats seran accessibles a través de la plataforma de la Coalició Mundial per a l’Educació Covid-19 que la Unesco impulsa per combatre l’impacte de la situació en el sector educatiu. La coalició aglutina organitzacions internacionals, empreses privades, fundacions, ONGs i mitjans de comunicació. EduCaixa també forma part d’aquesta iniciativa juntament amb destacades institucions, com ara Microsoft, Google, Facebook, Unicef, ACNUR, ProFuturo, Khan Academy i BBC.