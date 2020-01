Adrián Embarba és l'extrem escollit per l'Espanyol

Extrem madrileny de 27 anys. Jugador experimentat (acumula 98 partits a Segona i 89 a Primera amb el Rayo Vallecano) i polivalent (és capaç de jugar a les dues bandes) que assegura rendiment immediat. Líder amb caràcter i força prolífic: ha anotat 33 gols i ha repartit 41 assistències (7 dianes i 11 passades de gol, aquest any) durant els sis anys que porta al conjunt de Vallecas, on és el segon capità. Aquest és el perfil d'Adrián Embarba, que en les pròximes hores, si no hi ha cap gir inesperat en les negociacions, es convertirà en nou jugador de l'Espanyol, tal com ha avançat la Cope. Segons ha pogut saber l'ARA, l'acord encara no està del tot tancat però sembla imminent. No és segur, però, que es pugui anunciar aquest dimarts de forma oficial.

A l'espera de l'acord definitiu, l'entitat blanc-i-blava pagarà per ell els 10 milions de la seva clàusula de rescissió. És la quantitat que el Rayo Vallecano exigia per un dels seus puntals, a l'Espanyol i a altres pretendents com el Betis. Els blanc-i-blaus, però, han negociat abonar a terminis aquesta xifra, fet que els permetrà no sobrepassar els paràmetres fixats per la Lliga pel que fa al límit salarial. Embarba tancarà l'apartat d'arribades a l'RCDE Stadium en aquest mogut mercat hivernal, en el qual l'Espanyol haurà invertit 42,5 milions. En el que resta de gener, l'atenció als despatxos se centrarà en buscar alguna sortida que complementi la baixa federativa de Corchia, lesionat de llarga durada.

El madrileny, per qui es va començar a negociar a Madrid la setmana passada, era un dels perfils que convencien més a l'àrea esportiva, especialment després de veure com les opcions d'Ibai Gómez i Cristian Tello no es podien desbloquejar per diferents motius. En el cas del primer, per l'oposició de l'Athletic i del seu tècnic, Gaizka Garitano, a deixar-lo marxar. Pel que fa al sabadellenc, les pretensions econòmiques del Betis i del jugador, que també té altres ofertes importants, han frenat l'operació. En veure que aquestes alternatives no avançaven, el club blanc-i-blau ha decidit accelerar l'opció Embarba.

L'Espanyol aposta d'aquesta manera per un jugador que comparteix agència de representació (Niagara Sports) amb Abelardo Fernández, un tècnic que volia un extrem per al seu estil de joc. Després de firmar un punta amb gol, Raúl de Tomás, i un central expeditiu, Leandro Cabrera, l'Espanyol arrodoneix un mercat amb un jugador de banda, ràpid, desequilibrant i, el més important, amb bon peu i grans xifres, que li permetrà afrontar el tram final de curs amb una plantilla farcida de recursos.

Connexió prolífica a Vallecas amb RdT

Una solució per a Abelardo que, de retruc, permetrà reunir a l'RCDE Stadium una connexió que va brillar les últimes dues temporades a Vallecas. I és que Embarba va ser un dels socis preferits de Raúl de Tomás al Rayo. L'extrem va repartir cinc assistències de gol al punta, mentre que De Tomás n'hi va donar dues. Una societat que ara tots dos esperen poder repetir en un Espanyol afamat de gols. Com De Tomás i Cabrera, Embarba també té passat blanc, ja que va arribar al Reial Madrid amb 12 anys. Tot i això no s'hi va quedar, sinó que va voltar per altres clubs de la Comunitat de Madrid, com l'Alcalá, el Leganés, el Getafe, el Marchamalo i el Carabanchel, pas previ al Rayo Vallecano, el club on s'ha consolidat i s'ha fet un nom en el futbol professional.