Alejandro Valverde, campió del món de ciclisme

L'espanyol Alejandro Valverde ha aconseguit proclamar-se campió de ciclisme en ruta a Innsbruck (Àustria). Als 38 anys, Valverde ha aconseguit un triomf que havia admès que era "el seu gran somni".

Valverde s'ha imposat per davant del francès Romain Bardet, el canadenc Michael Woods i l'holandès Tom Dumoulin. El corredor murcià suma la seva setena medalla mundialista i succeeix en el palmarès a l'eslovac Peter Sagan, vencedor en les tres edicions anteriors, a Richmond 2015, Doha 2016 i Bergen 2017. Valverde afegeix l'or a les dues medalles de plata de Hamilton 2003 i Madrid 2005, i els tres bronzes de Salzburg 2006, Valkenburg 2012, Florència 2013 i Ponferrada 2014.

"Estic sense paraules, no m'ho crec encara. Han estat tants anys lluitant per ell i per fi s'ha aconseguit. Ha estat un esprint llarg i he atacat a 300 metres i al final he guanyat, sabia que no podia fallar" ha afirmant el murcià, qui ja va rodar a un nivell molt alt a la darrera edició de la Vuelta.