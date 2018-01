Álvaro Vázquez surt de l'Espanyol cedit al Nàstic

Ja és oficial: Álvaro Vázquez jugarà cedit al Nàstic de Tarragona fins a final de temporada, després que s'agi tancat un acord en què el club grana no tindrà opció de compra. Després de diverses setmanes de negociacions, la cessió ja és un fet. El davanter badaloní deixa per segon cop l'Espanyol, però ara en forma de préstec, després que Quique Sánchez Flores, el seu principal aval l'estiu del 2016, quan va fitxar en l'últim dia de mercat, hagi deixat clar que no hi confia. Ara, el badaloní confia a recuperar la confiança i minuts a segona per tornar a l’estiu i poder tenir més protagonisme a l’Espanyol. Álvaro amb prou feines ha arribat a disputar 145 minuts aquest curs repartits en els dos partits de Copa del Rei contra el Tenerife. En Lliga, encara no s'ha estrenat. El curs passat tampoc va tenir cap protagonisme: 313 minuts en 10 duels de Lliga.

L'Espanyol i el Nàstic es repartiran la fitxa del davanter, una solució que ha permès fer viable l'operació, que havia quedat encallada perquè els tarragonins no podien fer-se càrrec de la totalitat del seu salari. El de Montgat ja havia deixat l'Espanyol el 2012 després d'anotar 10 gols en 60 partits. Va fitxar pel Getafe, i des d'allà va sortir cedit al Swansea City, on no va tenir gaire participació. La d'Álvaro és la segona sortida blanc-i-blava en aquest mercat hivernal després de la de Diop, que ha fitxat per l'Eibar. No serà l’única, ja que Hernán Pérez està a punt de tancar la seva sortida cap a l’Alabès, també en forma de cessió.

El badaloní, que ha escollit Tarragona per la seva proximitat geogràfica, és el principal reforç a la davantera del conjunt de Rodri, que busquen sortir de la zona baixa, i que abans d’Álvaro havien tancat un altre jugador amb passat blanc-i-blau: Javi Márquez.