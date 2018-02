Anna Muzychuk: “Els principis han d'estar per sobre dels títols i dels premis econòmics”

El rigorós fred que habita els carrers de la ciutat d’Ontinyent i la visió de les serres del Benicadell i la Mariola farcides de neu en aquest glaçat inici del mes de febrer han afegit avui un bri de familiaritat a l'estada de les excampiones del món d'escacs Anna i Mariya Muzychuk a la capital de la Vall d'Albaida per participar en un torneig d'exhibició. Tot i que la gelor valenciana no pot competir amb les mínimes de 13 graus sota zero previstes per a la propera matinada a Lviv, la ciutat natal de les germanes ucraïneses, la seva visita al País Valencià sí que ha permès a les dues esportistes copsar el ressò de la seva renúncia a participar al mundial que es va celebrar ara fa unes setmanes a Riad per denunciar el tracte que reben les dones a l'Aràbia Saudita i per la seva negativa a sotmetre's a l'estricte codi de conducta que imposa aquesta monarquia absoluta.

Amb la seva negativa a participar al torneig saudita, Anna va renunciar a revalidar els títols de campiona del món en les modalitats d’escacs ràpid i escacs llampec aconseguits en 2017. En aquesta decisió va comptar el suport de la seva germana Mariya, que va aconseguir el campionat del món en la modalitat clàssica en 2015 i 2016, i que tampoc hi va participar.

Anna Muzychuk va explicar que confia que el seu gest serveixi perquè “les dones que em puguin escoltar guanyin confiança. Que les meves paraules els ajudin a aconseguir els seus somnis". La ja excampiona va agrair el suport que ha rebut dels seus seguidors a Facebook, "amb milers de missatges", dels mitjans de comunicació i d'altres atletes.

"La batalla no ha acabat"

L’esportista ucraïnesa va reconèixer que la decisió de no participar al certamen saudita va ser "molt difícil", ja que implicava perdre dos campionats mundials i "molts diners". Amb tot, es va mostrar disposada a continuar batallant i va assegurar que "la partida no ha acabat. Aquesta partida segueix en marxa".

Un dels suports més importants que van rebre les germanes Muzychuk va ser el del 40% dels jugadors masculins del torneig, que no van competir al certamen com a mostra de solidaritat amb les dues esportistes ucraïneses, una xifra superior a la de les jugadores que van renunciar al campionat del món. La guanyadora en 2017 va justificar aquesta actuació de les seves companyes donat que “les dones poden participar a menys torneigs, i els premis habitualment són molt menors”. "Jo no jutge allò que fan els altres, cadascú ha de ser conseqüent amb els seus valors", va resoldre.

En la llista de damnificats pel règim saudita, que exigia a les jugadores del torneig vestir un hijab i un vel i estar en tot moment acompanyades per homes, també es troben set jugadors israelians, cinc homes i dues dones, a qui la monarquia que encapçala el rei Salmán no va concedir el visat al·legant que Aràbia Saudita no permet accedir al seu país ciutadans d'estats amb qui no manté relacions diplomàtiques. Un argument que es va incomplir quan després de la mediació de la Federació Internacional d’Escacs, el regne de l'orient mitjà sí va expedir visats als jugadors de l'Iran i Qatar, tot i que Riad havia trencat llaços amb els dos estats.

Les dames dels escacs

La visita a València de les germanes Muzychuk, que van estar acompanyades de jugadores com Sabrina Vega, campiona d’Espanya en quatre ocasions, l'última l’any passat, i que també va renunciar a participar al torneig saudita, o la francesa Cecile Haussernot, dues vegades campiona d'Europa en categoria juvenil, va permetre a la ciutat de València reivindicar la maternitat dels "escacs moderns". Aquesta autoria té l'origen l'any 1495 quan l'escriptor Francesc Vicent va publicar el 'Llibre dels jochs partitis dels schacs en nombre de 100' que va canviar el joc per sempre amb la introducció de la figura de la reina.