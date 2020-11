Antoni Bassas, número 2 de la precandidatura de Víctor Font a la presidència del Barça

Antoni Bassas serà el número 2 de la precandidatura de Víctor Font a la presidència del Barça. El periodista barceloní se suma al projecte de l'empresari per liderar el club blaugrana durant el proper mandat. En cas de guanyar les eleccions del mes de gener, Bassas desenvoluparia tasques executives al gabinet de presidència, tot i que també estaria vinculat a l'àrea institucional, al departament de comunicació, a la Fundació i a l'organització dels actes de celebració del 125è aniversari de l'entitat. Aquest és el segon gran anunci que fa Font de cara als comicis després de presentar Toni Nadal, oncle i exentrenador del tenista Rafa Nadal, com a cap visible d'una àrea de comportament que seria de nova creació.

"Pateixo en silenci, renego de tant en tant. Cruyff em va fer sentir guanyador per primera vegada i Guardiola em va fer sentir tot l’orgull del món. Vaig sempre al Camp Nou. Grans abraçades amb els fills quan l'equip marca gols". Així resumeix Bassas la seva passió pel Barça, un club al qual ha estat estretament lligat tant a nivell personal com professional durant molts anys de la seva vida. Va formar part durant 14 anys (1981-1995) de les transmissions del Barça a Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio amb Joaquim Maria Puyal. També va escriure el llibre A un pam de la glòria i va presentar el programa del centenari del club Aquest any, Cent!, a Televisió de Catalunya.

En la roda de premsa de presentació a la seu de Sí al Futur, Bassas ha explicat per què ha acceptat el repte. "He dit que sí per tres raons: pel Barça, per la societat catalana i pel món i pel Víctor mateix. El Barça no està bé, em fa patir, no em fa gaudir. No m'ha agradat haver de contemplar fallides morals com les dels últims anys. S'ha buidat de contingut la paraula valors, el Més que un club. M'il·lusiona molt també fer una aportació a l'entitat en un moment excepcional provocat per la pandèmia. Som en un canvi d'època i imagino que la gent del Barça esperarà alguna cosa del club en aquests temps. I per últim, li hem de donar al Barça una dimensió nova, aplicar un nou model de gestió i crec que el Víctor és la persona ideal per fer-ho, un culer apassionat i un empresari d'èxit".

Per la seva part, Víctor Font ha donat algunes pistes, a partir de l'anunci de Bassas com la seva mà dreta, de com es prendran les decisions en el dia a dia del club: "En el marc mental habitual, un número dos és vicepresident. Nosaltres, però, minimitzarem els càrrecs a la directiva. Normalment, les juntes les formen amics d'un president que tenen diners per avalar. L'Antoni seria la mà dreta del president sense formar part de la junta, sinó com a alt executiu".

Un projecte personal

Bassas seguirà durant aquest temps treballant a l'ARA, tot i que es desprendrà d'algunes de les seves tasques. El periodista continuarà publicant la seva anàlisi diària de l'actualitat i manté també el bitllet que apareix a la pàgina 2 del diari. Bassas ha aprofitat el seu comentari d'aquest dilluns per explicar la separació entre el diari i la seva precandidatura, que considera un projecte exclusivament personal: "Jo vaig portar Víctor Font al diari, quan buscàvem capital per arrencar, però mai, mai, ni el diari, ni els seus periodistes, ni les seves dues direccions han afavorit els interessos d’un dels propietaris, perquè això estava en l’acord fundacional de l’ARA i sempre s’ha respectat. Si fins ara, sempre s’ha respectat, ara amb més motiu".

Antoni Bassas i Onieva (Barcelona, 1961) és un dels periodistes més rellevants en actiu. Va ser el director i presentador més longeu al front d' El matí de Catalunya Ràdio, entre els anys 1995 i 2008, mantenint el lideratge des de l'emissora pública. Posteriorment, va ser corresponsal de TV3 als Estats Units del 2009 al 2013, abans d'incorporar-se a l'ARA.

La seva vinculació com a periodista amb el Barça arrenca de ben jove. Quan l'any 1981 treballava a Ràdio Barcelona hi dirigia el programa esportiu Àrea de gol a més d' El contestador . Aquell mateix any es va integrar a l'equip de retransmissions que Joaquim Maria Puyal feia a l'emissora, i que després es va traslladar a Catalunya Ràdio, amb més de 800 partits narrats en clau blaugrana. El llibre A un pam de la glòria recull les seves vivències com a periodista esportiu. A la televisió, va dirigir la sèrie Aquest any, Cent!, que commemorava el centenari de la creació del club.

Entre d’altres, ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme, el Premi Nacional de Comunicació, dos Premis Ondas, el Premi Òmnium, el Premi Millor Periodista Esportiu (gal·la Mundo Deportivo del 1999) el Premi Josep Pla de Narrativa, el Premi Protagonistas i el Premi Optimisme Blaugrana (Penyes Barcelonès).