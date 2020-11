Toni Nadal acompanyarà Víctor Font en la cursa electoral per presidir el Barça

La precandidatura Sí al Futur, encapçalada per l'empresari Víctor Font, ha presentat el primer dels seus membres del consell que l'acompanyaran en la cursa per la presidència del Barça. Es tracta de Toni Nadal, germà de l'exfutbolista del Barça Miquel Àngel Nadal i oncle i exentrenador del tenista Rafa Nadal. Font vol bastir el seu equip amb "consellers que ajudin la institució de manera molt transversal".

"Nadal tindria un rol rellevant per muntar, amb un equip de professionals, una àrea de comportament dins del club, que seria de primera creació. Que sigui una àrea transversal que ajudi tots els membres de la institució a entendre quin ha de ser el seu comportament i actitud dins una institució com el Barça. Assegurar des de la base quin és el comportament a seguir", ha relatat Font sobre el rol que han pensat per a Nadal. "El Barça és una forma de representació del poble català i formar-ne part implica una manera de ser: tots volem guanyar, però també compta com volem guanyar", ha explicat el manacorí. "També hem pensat en ell com a personalitat reconeguda dins del món de l'esport, per ajudar-nos amb la comunicació institucional, sobretot amb les federacions i diverses entitats esportives rellevants del nostre entorn", ha afegit Font.

"Experiència rellevant per prendre les grans decisions estratègiques del club: gent del món de l'esport, gent del món de l'empresa, amb coneixements tecnològics i que ens puguin ajudar en l'àrea institucional", havia detallat com a característiques el precandidat abans de donar a conèixer el nom de Nadal. L'empresari de Granollers ha qualificat Nadal com "una figura rellevant del barcelonisme" i ha explicat que, acompanyat del seu amic i periodista Antoni Bassas, van anar a Manacor a veure'l per sumar-lo al projecte. "No coneixia el Víctor quan em va venir a buscar, però em va causar molt bona opinió: és una persona molt capaç i idònia", ha explicat Nadal.

Després de la corresponent presentació, Font i Nadal han sigut preguntats per Leo Messi. "Ens consta que és conscient de la direcció del nostre projecte, és fonamental que segueixi amb nosaltres. No només com a futbolista, sinó més enllà: quan arribi la seva retirada ha de ser incorporat a l'estructura del club", ha afirmat el precandidat. "No ens podem permetre que Messi es plantegi marxar del Barça. És el millor i el necessitem per tornar a guanyar la Champions", ha afirmat Nadal.

El vot electrònic

En clau electoral, Font ha lamentat no poder disposar de la finestra de fitxatges hivernal i ha incidit en un dels pilars del seu projecte "per garantir la democràcia al club" com seria la implantació del vot electrònic: "En unes eleccions atípiques com aquestes, en què s'hauran de fer excepcions legals i estatutàries a causa del context en què vivim, per què no utilitzar l'eina del vot electrònic per facilitar la participació?". "Dins el termini legal en què s'han de convocar i celebrar les eleccions, el vot electrònic ajudaria a garantir la seguretat dels socis. El vot per correu que va esmentar com a possibilitat Carles Tusquets és tan il·legal com el vot electrònic a hores d'ara", ha afegit. "En un cens d'uns 100.000 socis hi ha prou proveïdors per permetre implementar el vot electrònic sense problemes. Podria ser una votació històrica. El màxim de participació que s'ha assolit en unes eleccions a presidir el Barça és del 53% i voldríem que la participació fos més alta. Per què no pensar en un 70% o un 80% del cens?"

651x366 Víctor Font / PERE VIRGILI Víctor Font / PERE VIRGILI

Respecte a la situació econòmica del club, que Font ha definit "de fallida", ha admès que això dificulta abordar segons quins fitxatges a "curt termini" i ha destacat que "caldrà fer una reestructuració de dalt a baix del compte de resultats". En aquest sentit, però, ha celebrat que el club segueixi un any més vinculat a Rakuten com a patrocinador: "És una bona notícia i ajudarà a la transició al capdavant de l'entitat. Conec el seu propietari i sé que la situació tampoc era fàcil". Font també ha insistit en la necessitat que La Masia recuperi pes i ha esmentat el "model cruyffista" com a camí a seguir.

Pel que fa a possibles pactes amb altres candidatures, Font ha defensat la seva candidatura però ha assegurat que si guanyen les eleccions voldria comptar amb l'experiència d'expresidents com Joan Laporta per "assegurar el millor per al club". L'empresari català també ha afirmat que encara no tenen enquestes internes per conèixer la intenció de vot entre els socis. "Abans hem de conèixer quines seran les altres candidatures", ha dit.