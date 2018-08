Arturo Vidal: "Sóc un jugador de barri"

El migcampista xilè Arturo Vidal, nou fitxatge del Barcelona, es defineix com a "un jugador de barri" i creu que gràcies a aquesta humilitat que ha mostrat sempre durant la seva carrera ha aconseguit l'afecte dels aficionats. "Sóc un jugador de barri i és bonic que la gent ho pensi. He hagut de fer molts esforços i vull mostrar a tots d'on vinc", ha manifestat en una entrevista concedida a Barça TV.

"Tot m'ho he guanyat a pols dins del camp, em sento orgullós perquè he pogut contra tot. Ho poden veure reflectit en el camp: ho deixo tot a la gespa, perquè res ha estat fàcil per a mi", ha postil·lat. Vidal ha explicat que va tenir "una infància bastant dura" i que, de petit, vivia "en un barri perillós", de manera que els seus inicis no van ser gens fàcils.

"La meva mare ens cuidava als cinc germans sola. Es va sacrificar molt i, gràcies a ella, ara puc donar-li una vida millor", ha apuntat el nou jugador blaugrana, qui ha recordat que no va poder fitxar pel Colo Colo fins als 12 anys: "La primera vegada que ho vaig intentar no teníem prou diners per als trajectes i l'equipació; els diners ens feien falta a casa".

Arturo Vidal debutarà avui dimecres al Camp Nou, davant la seva nova afició, contra el Boca Juniors argentí, un amistós que servirà de presentació de l'equip blaugrana al Trofeu Joan Gamper.

"Al Camp Nou mai he pogut jugar. Quan vaig trepitjar la gespa per primera vegada va ser increïble. Espero marcar per poder sentir l'afecte de la gent", ha apuntat. Al Barça tindrà el plaer de "compartir vestidor amb tots els grans jugadors que té l'equip" i sobretot amb l'argentí Leo Messi. "És el millor de la història, pel que és i pel que fa", ha subratllat.