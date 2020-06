Cardoner: "La cessió solidària dels 'title rights' serà per diversos anys"

El vicepresident primer del Barça, Jordi Cardoner, ha avançat aquest dimarts que, a més de destinar tots els ingressos pels title rights d'un any a la investigació del coronavirus, en les següents temporades també hi haurà una partida "significativa" dedicada a assumptes socials. Cardoner ho ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), on ha anunciat la donació de la Fundació Stavros Niarchos, vehiculada a través de la Fundació Barça, de 500.000 euros per a un estudi sobre el covid-19 en nens.

Sobre les negociacions dels title rights, el directiu ha assenyalat que la iniciativa del club ha despertat l'interès de moltes companyies i institucions i ha confirmat que tenen propostes de sis o set empreses. "Ens estan fent un vestit a mida perquè és una cosa molt específica i molt sensible", ha dit.

El directiu ha detallat que, a més de destinar íntegrament els ingressos pels title rights del primer any amb el futur patrocinador, en tot el període que duri el patrocini es reservarà una part "significativa" d'aquesta partida per a la Fundació Barça, que es destinarà a projectes socials. Cardoner ha explicat que la crisi sanitària provocada derivada de la pandèmia del covid-19 ha provocat "un canvi de paradigma" al qual el club "té l'obligació de ser sensible.