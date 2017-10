El Barça B rep el Sevilla Atlètic en un duel marcat per les baixes en defensa

El Barça B rep aquest diumenge (12.00 h) la visita del Sevilla Atlètic, cuer de LaLiga 1/2/3, amb l'objectiu de fer-se fort al Miniestadi. Oriol Busquets, un dels habituals al mig del camp, i David Costas han estat convocats per Ernesto Valverde. A això s'hi sumen les baixes per lesió de Fali i Rodrigo Tarín, dos defenses més, de manera que el més probable és que Gerard aposti per José Antonio Martínez, exjugador del Sevilla Atlètic, i Jorge Cuenca com a centrals.

Luis García Tevenet, tècnic del filial sevillista, podria repetir alienació després de l'acceptable imatge oferta a casa davant el Reial Saragossa, al qual van arrencar un empat a dos.