Els llums d’alarma s’encenen en Barça sense imaginació (1-0)

Aquells temps en què el Barça-Madrid era el millor partit del món formen part del passat. Atrapat al fang del camp del Getafe, un dels rivals més desagradables de la lliga, el Barça de Koeman va fer un pas endarrere poques hores després d’una derrota vergonyosa del Madrid contra el Cadis. Just en la setmana del clàssic, l’equip de Zidane va fer mal d’ulls i el Barça va patir la primera derrota de la temporada en un partit on la llum la va posar Pedri. Poca cosa més es va salvar en un partit en què el Barça no va saber controlar el joc, ni tampoc reaccionar quan es va trobar per darrera en el marcador. Koeman té feina per fer per intentar calmar les aigües a un club que necessita alegries com sigui, tal com està, amb un munt d’incendis socials, judicials i econòmics.

El Barça de Koeman és com les primeres cites d’una relació que podria ser llarga. Apunta bones maneres, però encara queden moltes proves per superar, moltes preguntes per respondre. Aquell equip alegre que va derrotar el Vila-real i el Celta ha donat pas a una versió més planera que no aconsegueix imposar el seu joc. Koeman, en el fons, és deixeble de Cruyff, però també de Van Gaal. I el seu Barça no controla del tot el joc, gaudint més en transició, que monopolitzant la possessió. Va una mica perdut, tant perdut com els dissenyadors de Nike intentant que funcionin els colors d’una segona equipació que et fan desitjar que la temporada com abans millor, per poder arraconar-la. A Getafe, no es va veure un bon Barça. Tampoc una versió tant dolenta com aquella del Madrid contra el Cadis, tot i que tampoc consolda del tot.

651x366 Pedri, en acció durant el Getafe-Barça / EFE Pedri, en acció durant el Getafe-Barça / EFE

Koeman va remoure per primer cop el seu equip inicial, donant descans a Coutinho i Ansu Fati, per donar una oportunitat, la primera, a Pedri. I una nova oportunitat a un home que ja n’ha tingut moltes, Dembélé. El jove canari, amb la seva forma d’entendre el joc, va enamorar. I Dembélé va deixar passar un altre tren. En la seva primera titularitat en 11 mesos, sembla un alumne distret que suspèn un i altre cop el mateix examen. Passen els anys i segueix sent un jugador amb potencial. Però al Barça, cal viure el present, no en projectes. I Dembéle no entén el joc i mica en mica, s’encamina a la porta de sortida del Camp Nou. Tampoc va fer-ho millor el seu compatriota, Antoine Griezmann, qui segueix defensant com poc la titularitat, malgrat que el seu impacte en el joc és nul. Contra el Getafe, va rebre un regal d’or dels peus de Pedri, una assistència que el francès havia de convertir en el 0-1. No ho va aconseguir, ofegat per la por a no triomfar mai al Barça. Els gols que marca amb la selecció francesa, no arriben a les ordres de Koeman. I la seva primera suplència sembla qüestió de dies.

Dest, buscant trobar a Messi

Sense retocar el 4-2-3-1, el Barça no va saber incomodar el Getafe, tot i que les millors ocasions abans del descans van ser seves. Dest, jugant per l’esquerra al lloc de Jordi Alba, va deixar detalls, com una assistència que Messi va enviar al pal. Però Griezmann no va aprofitar les assistències d’un Pedri que va convertir el partit en una declaració d’intencions, reclamant pas, intentant treure del seu camí els futbolistes que s’han convertit en una generació tap per a molts jovenets. El Barça no va saber marcar quan va tenir les ocasions i contra un rival tant complicat com el Getafe, això és un pecat. L’equip de Bordalás, amb un Cucurella elèctric, sap defensar i també sap atacar quan toca. I sap jugar amb la ment dels àrbitres. Els hiptonitza per aconseguir poder fer un munt de faltes i no perdre jugadors. Nyom va arribar a donar un cop de colze a la cara de Messi, però ni a la sala del VAR ni sobre la gespa, van considerar que fos una jugada de targeta vermella. Estaven hiptonitzats, segurament.

Conscients que el Madrid havia punxat, el Barça va intentar fer un pas endavant, però el que havien estat senyals positives a la primera part es va convertir en motius per estar preocupats a la segona, quan De Jong va fer tard dins de l’àrea, cometent un penal que Jaime Mata no va fallar, enganyant un Neto que en breu perdrà la titularitat, un cop torni Ter Stegen. Al Barça li tocava remar amb el vent en contra, però a diferència del partit contra el Sevilla, no va empatar ben ràpid, quedant atrapat al fang del Getafe, l’equip que s’havia canviat per un dia el nom, per anomenar-se “Fe CF”. I de fe, en ban tenir. També mala fe, amb un munt de faltes per frustrar el Barça dun Koeman que passat els 60 minuts ja en va tenir prou del vagar sense rumb de Dembélé, substituïnt-lo per Coutinho. Ara, també va donar descans a Pedri, donant el seu lloc a un altre jovenet, Ansu Fati.

Els canvis no van rutllar. Malgrat que el Barça tenia un munt de minuts per davant, no va saber enderrocar els murs d’un Getafe que es sent molt còmode, defensant. A l’equip de Koeman li va faltar la fe dels locals, i la màgia d’un Messi cansant, després de tants viatges amb la selecció. Els 100 dies de gràcia s’han acabat, per a Koeman. Just quan torna la Champions, i abans del clàssic, el seu equip va anar desapereixent del terreny de joc, sense poder evitar una derrota que fa mal.