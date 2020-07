La UEFA es planteja fer jugar el Barça-Nàpols fora de Barcelona per culpa del covid-19

Segons ha avançat RAC1, la UEFA es planteja que el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions entre el Barça i el Nàpols del 8 d'agost es jugui fora de Barcelona. L'associació que gestiona el futbol europeu ha preguntat al Barça i departament de Salut de la Generalitat per la situació de la pandèmia a Catalunya, preocupada per les notícies sobre l'augment de casos positius. La UEFA està en contacte amb els governs de les regions on s'han de començar a jugar partits de la fase final de la Champions i l'Europa League la setmana vinent. Després de les noticies dels darrers dies, el Nàpols també ha demanat a la UEFA que consulti la situació per tal de decidir si seria millor jugar a un estadi neutral.

Al Barça però, confien que el partit es pugui jugar al Camp Nou, tot i que caldrà esperar la resposta de la UEFA. De moment, s'ha fet arribar un informe del departament de salut de la Generalitat explicant que la situació està controlada i el partit s'hauria de poder jugar amb normalitat a Barcelona. El Barça de fet, ha confirmat que les reunions virtuals per preparar el protocol de seguretat amb la UEFA segueixen endavant donant per fet que el partit serà al Camp Nou. Al Barça consideren que només un augment de casos les properes hores podria allunyar el partit de l'estadi. Tots els jugadors del Barça i el Nàpols han superat els tests que s'han anat fent els darrers dies sense cap positiu.

La Champions es va aturar just després del partit d'anada del Barça a l'estadi de San Paolo (1-1), tot i que d'algunes eliminatòries es va poder jugar el partit de tornada. Així, equips com el PSG, l'Atalanta, el RB Leipzig i l'Atlètic de Madrid ja s'han classificat per als quarts de final. En canvi, falta jugar la tornada dels duels entre el Barça i el Nàpols, el Bayern i el Chelsea, la Juve i l'Olympique de Lió i el Manchester City i el Reial Madrid.

La UEFA tenia previst jugar el cap de setmana del 8 i 9 d'agost la tornada d'aquests partits als estadis dels clubs locals, sempre que la pandèmia ho permetés. Després, Lisboa viurà una fase final amb tots els partits de quarts de final, semifinals i final, a partit únic.

A l'Europa League, en canvi, tota la fase final, inclosos els partits pendents dels vuitens de final, com un Sevilla-Roma o un Inter-Getafe, es juguen en diferents ciutats alemanyes. El Sevilla ha anunciat un positiu a la seva plantilla, però la resta de jugadors han passat sense problemes els seus tests, motiu pel qual la competició tira endavant.