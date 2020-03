Tot l'esport espanyol es disputarà a porta tancada

L'esport no s'aturarà a Espanya, però es jugarà sense espectadors. Així ho ha decidit el govern espanyol, mesura que afectarà tant categories professionals com amateurs. La mesura, similar a la d'Alemanya, s'ha fet per prevenir el contagi del coronavirus i serà comunicada aquest dimarts als clubs i federacions. La data prevista per permetre el retorn d'espectadors, en espera de veure com evoluciona la malaltia, seria el 5 d'abril.

La Lliga de Futbol Professional ja està comunicant aquest dimarts als clubs de Primera i Segona Divisió que les dues pròximes jornades de Lliga es disputaran a porta tancada. La decisió, presa pel govern central, es farà oficial després de la reunió del consell de ministres. Així, a Primera Divisió seran sense públic les jornades 28 i 29, mentre que per als clubs de Segona les jornades que es veuran afectades seran la 32 i la 33. Cal recordar que després la Lliga s'atura per partits de seleccions, que s'haurien de poder jugar, de nou sense públic.

La mesura afecta les competicions de caràcter estatal, però afectarà també les internacionals. De fet, avui mateix ja s'havia decidit que el Barça-Nàpols de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions del dimecres 18 de març seria sense espectadors. Així s'ha decidit després de la reunió d'urgència a la seu del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en què han participat, entre d'altres, la secretària general de Salut, Laura Pelay; el secretari de Salut Pública, Joan Guix; el secretari general d'Interior, Brauli Duart; el secretari general de l’Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras, i el director executiu del Barça, Òscar Grau. Fins ara eren els governs autonòmics els que decidien què calia fer en cada cas, motiu pel qual la reunió ha sigut amb la Generalitat. Amb el nou decret del govern espanyol ja serà oficial que tots els esdeveniments, també els internacionals, es faran sense espectadors.

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, havia explicat que la situació epidemiològica per coronavirus SARS-CoV-2 en el conjunt d’Europa “ha canviat notablement en els últims dies, amb un creixement de casos i d’aïllaments que era esperat”. Això obliga que, “per principi de precaució en l’estratègia de contenció que estem seguint”, es prenguin mesures com aquesta. A més, Guix ha ampliat que aquest partit comporta la situació afegida de la procedència dels aficionats que podrien acompanyar l’equip italià a Barcelona.

Tal com va avançar el diari L'Esportiu, el departament de Salut proposava jugar sense espectadors pel risc de tenir aficionats italians a l'estadi. El Barça defensava poder jugar el partit sense aficionats visitants, tot i que es van vendre 5.000 entrades als seguidors napolitans. Salut, però, no volia riscos, ja que en els últims dies s'han multiplicats els casos a Nàpols. El Barça ja havia explicat que acataria la decisió, tot i que els podria suposar deixar d'ingressar entre un i dos milions d'euros.

El Nàpols ja ha anunciat que atura el procés d'entrega de les entrades als aficionats que les havien comprat. Cal recordar que Itàlia ha suspès tot el seu esport fins a l'abril.

Aquest serà el segon partit sense espectadors de la història del Camp Nou. El primer va ser el Barça - Las Palmas de Lliga que es va disputar l’1 d’octubre del 2017, quan el club va prendre aquesta decisió com a resposta als incidents relacionats amb el referèndum per la independència d’aquell dia. El partit de Lliga contra el Leganés del dia 22 podria ser el tercer.