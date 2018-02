Nahuel rescata el Barça B de les posicions de descens (1-2)

El Barça B ha guanyat gràcies a un gol de Matias Nahuel al temps afegit al Nuevo Arcángel de Còrdova (1-2). El debutant ha donat al minut 93 els tres punts a un filial blaugrana que surt, gràcies a tres victòries consecutives, de les posicions de descens a Segona B. Davant més de 17.000 aficionats, el filial blaugrana ha hagut de remar a contracorrent i, primer des del punt de penal i després amb un gol salvador, s'ha endut un triomf que el fa escalar a la classificació fins a la catorzena posició.

Al tram final del primer temps, Juanjo Narváez, assistit per Sergi Guardiola, ha avançat el conjunt verd-i-blanc, que lluita, a l'igual que el conjunt de Gerard López, per sortir de les posicions de descens a Segona B. Ja al segon temps, Carles Aleñá ha aprofitat un penal comès per Aythami Artiles per igualar el marcador i Nahuel, que ja s'havia topat amb el travesser abans, ha marcat l'1 a 2 definitiu quan l'àrbitre estava a punt de xiular el final. Gerard López també ha fet debutar Marcus McGuane i Martin Hongla.