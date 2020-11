El Barça esgota la Reial Societat (5-1)

Davant una Real Societat que ha volgut plantar cara, el Barça ha aconseguit endur-se el partit a l'estadi Johan Cruyff i segueix imparable a la Primera Iberdrola. El plantejament tàctic ha sigut similar per part dels dos tècnics, Lluís Cortés i Natalia Arroyo, però a partir del minut 70 de joc les blaugranes han fet valer el seu paper de favorites i han sentenciat el matx.

Leila ha sigut qui ha obert la llauna al quart d'hora de partit. Tot i que les blaugranes havien tingut ja tres ocasions clares, la falta d'encert en l'últim xut no havia permès fer pujar el primer gol al marcador fins a la diana de la lateral, el seu primer de la temporada. El domini de l'equip dirigit per Lluís Cortés s'ha accentuat un cop ja al capdavant del marcador i han seguit arribant ocasions clares per a les catalanes. Mariona, Hansen i Oshoala han estat a punt de fer augmentar la diferència de gols però sense encert en els metres finals.

Ha sigut llavors quan la Reial Societat ha aconseguit el que semblava impossible. Amb un xut creuat de Nahikari, que ha superat Cata Coll, les blaugranes han encaixat el primer gol de la temporada. L'equip dirigit per Natalia Arroyo ha acabat amb el rècord històric de minuts amb la porteria a zero –962– i les locals han encaixat el primer gol de la campanya. L'entrenadora catalana, que coneix l'estil Barça i Cortés a la perfecció, ja que van treballar plegats a la selecció catalana, ha aconseguit tocar la tecla correcta.

651x366 Lluís Cortés i Natalia Arroyo, al final del partit / FC BARCELONA Lluís Cortés i Natalia Arroyo, al final del partit / FC BARCELONA

Amb l'empat al marcador, les donostiarres han agafat confiança, però al minut 42 una errada de Núria ha tornat a avançar l'equip de Lluís Cortés amb un gol en pròpia porta. Després de l'excepcional internada a l'àrea de Mariona, la seva passada ha rebotat a les cames de la defensa del conjunt donostiarra i ha passat per sota de les cames d’Adriana, que no ha pogut fer res per evitar que la pilota entrés. Amb el 2-1 al marcador, els dos equips han marxat als vestidors amb bones sensacions.

La golejada es fa esperar

Ja en el segon temps, el plantejament dels dos equips no ha canviat. La pressió alta de l'equip dirigit per Arroyo posava en dificultats les blaugranes i l'esfèrica, més disputada que a la primera meitat, anava d'una banda a l'altra amb ocasions dels dos conjunts. En el 56 arriba la primera clara per al conjunt de Cortés, amb una acció col·lectiva que acaba amb una centrada de Graham enverinada que Adriana ha de treure sota pals. Les blanc-i-blaves responen amb una acció a pilota aturada. Una falta perillosa a la frontal de l'àrea topa a la tanca i passa per sobre del travesser.

Les blaugranes, però, són l'equip de referència a la Lliga per alguna cosa. Amb insistència han aconseguit sobreposar-se a la pressió de l'equip basc i al 76 Alexia ha començat a decantar el matx cap a la banda blaugrana. La davantera de Mollet del Vallès ha aprofitat el refús d'Adriana a l'àrea petita després d'un xut de Jenni Hermoso des de la frontal per fer el tercer gol blaugrana.

Els últims deu minuts han sigut d’infart. La quarta diana ha arribat de les botes de Marta Torrejón amb un xut contundent des de dins de l'àrea a set minuts del final. La sentència i el 5-1 l'han posat Mariona. Un marcador ampli i contundent que no reflecteix el futbol viscut al Johan Cruyff en la segona part de l’enfrontament.