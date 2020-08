Bartomeu estaria disposat a plegar si Messi es queda

Lionel Messi i el Barça han convertit el futur de l’argentí en una partida de cartes que anirà per llarg. Les cartes són sobre la taula, però encara no s’han descobert. I el club es pregunta si Messi va de farol, o realment els seus advocats li diuen que podria marxar al Manchester City sense negociar la seva sortida, aplicant una clàusula que el club dona per caducada. Bartomeu contraataca dient, segons TV3, que estaria disposat a marxar del club, sense que això signifiqui que plegui la Junta directiva, si Messi diu públicament que el problema és ell, el president.

La lluita que trenca el cor del barcelonisme es decideix en converses entre advocats i assessors legals. En filtracions i missatges utilitzant la premsa, tot esperant el moviment de l’altre part. De fet, passen els dies i l’únic portaveu oficial que ha parlat és el dierctor esportiu Ramón Planes. Messi calla. Bartomeu, també. Un ja ha dit que vol marxar. I l’altre, que ha excel·lit en l’art d’aferrar-se al poder, insinua que estaria disposat a fer-ho per evitar que l’argentí marxa. Una operació que això si, evitaria la dimissió en bloc d’una Junta que vol esgotar mandat per deixar endreçat el club a nivell econòmic, no fos que la propera Junta tinguès la temptació d’iniciar una acció de responsabilitat en contra seva, tal com va votar a favor el mateix Bartomeu, quan era vicepresident de Rosell, l’any 2010.

El burofax de Messi, darrer episodi d’una guerra freda entre els directius i els jugadors, amenaça en trencar el barcelonisme encara més. Les dues parts de fet, han recorregut a consultes amb bufets d’advocats externs, per tal d’intentar imaginar que passaria si Messi marxa al Manchester City en pocs dies, sense el permís del club. Les dues parts consideren que el cas acabaria als jutjats, on no es resoldria fins d’aquí uns anys, quan potser Messi ja s’hauria retirat. Ni el jugador ni el club però, volen arribar aquí. Fonts consultades per l’ARA dins del club expliquen que en aquest context, la lògica seria arribar a un acord. Però en el món del futbol, la lògica no sempre hi té entrada.