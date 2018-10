El Bayern soc jo

El Bayern ha guanyat el Wolfsburg (1-3) i es manté a quatre punts del liderat del Dortmund, però té una trava més gran de la que indica l’actual classificació de la Bundesliga. És un problema institucional, tal com va quedar palès aquest divendres en una roda de premsa convocada de manera extraordinària pel president del club, Uli Hoeness; el president executiu, Karl-Heinz Rummenigge, i el director esportiu, Hasan Salihamidzic.

Els jerarques del Bayern hi van comparèixer per ajustar comptes amb la premsa i determinats exjugadors que fan d’experts per televisió. D’entrada, Rummenigge va recordar que “el primer paràgraf de la Constitució especifica que la dignitat de la persona és inviolable”. En canvi, el Bayern ha d’aguantar, al seu parer, “una cobertura mediàtica denigrant i maliciosa”. Els dirigents del Bayern van fer retrets personals a alguns assistents a la sala de premsa i van avançar que havien dirigit les primeres accions legals contra el grup mediàtic Springer, que, entre d’altres, edita els sensacionalistes Bild i Sport Bild. Són mitjans, que, per cert, sempre compten amb informació privilegiada del club i als quals va recórrer Hoeness per donar la primera entrevista exclusiva després de sortir de la presó, on va complir pena per frau fiscal. Doble moral.

Justament Hoeness, després de reclamar respecte cap als jugadors, va criticar durament l’exfutbolista del club Juan Bernat, a qui va acusar d’haver posat tot sol en perill el progrés del Bayern a la Champions contra el Sevilla. Segons va dir, per això ja llavors van decidir vendre’l. A més d’una ofensa covarda cap a Bernat, que tot un home que viu del futbol des de fa gairebé 60 anys decideixi una venda d’un futbolista després d’un mal partit és d’una mediocritat professional absoluta. Però Rummenigge i Hoeness han estat capaços d’això i, alhora, de deixar de fitxar un excel·lent jugador només perquè en un sol partit abans de la firma no els va agradar.

El Bayern ho té tot per continuar sent un gran club d’Europa: un escut que pesa, potencial esportiu per dominar de llarg el futbol alemany i una economia esplendorosa. Però alhora corre el risc d’ensopir-se amb dos jerarques de la vella escola com Rummenigge i Hoeness, que, per a més inri, sovint no s’avenen.

El que van fer divendres és perjudicar la imatge del club. Un autogol. El seu intent de solucionar un problema (defensar legítimament els jugadors davant les crítiques) en realitat el va empitjorar (van aixecar més polseguera mediàtica). Probablement el Bayern acabarà guanyant la Bundesliga, però el club necessita una renovació que no pot passar per dos jerarques que a vegades semblen creure’s el Rei Sol i diuen: “El Bayern soc jo”.