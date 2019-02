Bell, fort, ric... i savi?

Queden veritablement molt lluny els temps en què un jove del planter havia d’esperar fins als 25 anys per debutar amb el primer equip del Barça, com és el cas de Ramon Maria Calderé l’any 1984. Avui dia pensem que un futbolista de 25 anys gairebé ja està de tornada de tot. De fet, amb 18 o 19 anys pot ser traspassat per més de cent milions d’euros, ser capità d’un equip de Champions, estrella de la selecció campiona del Mundial, nou ídol del Bernabéu o participar en una vintena de gols a la Bundesliga, posem per cas. Al futbol sempre hi ha hagut talents excepcionals que han trencat motlles, però cada cop es vol córrer més amb les joves promeses, que, al seu torn, cada cop són més impacients.

Es cremen etapes a un ritme vertiginós. Els mitjans de comunicació frisen per vendre la nova sensació del futbol. Els clubs fitxen cada cop més postadolescents en un mercat de competència ferotge i els envien al primer equip mentre alguns altres futbolistes joves formats a casa es cansen d’esperar una oportunitat.

El Barça s’ha avançat a tothom per incorporar ja Todibo (19 anys) i, a partir de l’estiu, Frenkie de Jong (21). El Bayern també ha mogut peça i ha fet oficial que té fitxat el davanter Jann-Fiete Arp (19) i que li deixa triar si arriba a Munic aquest juliol o el juliol del 2020. Són formes d’invertir en futur abans que no s’avancin altres grans clubs europeus. Arp es va convertir l’any passat en el golejador més jove de la història de l’Hamburg, perquè aquesta temporada, amb l’equip a Segona, no és titular. Sens dubte és un dels talents més grans d’Alemanya, però el Bayern no sembla que el necessiti ni ara ni per a la campanya que ve.

Tothom té pressa. Es mouen milions aquí i allà i sovint no es valoren els beneficis de madurar lentament i de créixer en el bosc del futbol envoltat d’altres arbres grans que et protegeixen de l’excés de sol (de focus mediàtic, en aquest cas) i de tempestes (mals moments esportius).

Més enllà d’Arp, a Alemanya no es parla de cap altre futbolista adolescent més que no sigui . Als 12 anys va marcar dos gols en el seu debut amb l’equip sub-17 del Borussia Dortmund. Ara que en té 14 marca una mitjana d’un gol cada 41 minuts a la lliga sub-17. Suposadament ja està sota el radar del Barça. Ell mateix diu públicament que a l’estiu vol fer el salt amb la sub-19 del Dortmund i que el seu objectiu és guanyar algun dia la Pilota d’Or. Potser ho aconseguirà, però quin mal que fa en general a tothom saltar-se etapes. I que bé que faria la gent del futbol de recordar que abans dels 20 anys un jugador pot ser bell, fort i ric, però que cal ajudar-lo sobretot a fer-se savi. Pel bé de tothom.