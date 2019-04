Benzema rescata el Madrid contra l'Eibar (2-1)

El Reial Madrid segueix sense estar al màxim nivell, però tot i així va sumant punts, almenys al seu estadi, en aquest tram final de temporada. Tot i no fer un partit gaire lluït contra l'Eibar, els blancs s'han endut la victòria a la segona part, després de capgirar el gol inicial del conjunt basc amb dues dianes de Karim Benzema.

El davanter francès, que ha recuperat l'olfacte golejador en les últimes jornades, ha estat el futbolista més destacat d'un equip que està molt pendent de planificar la temporada vinent i que es limita a acabar el curs amb el màxim d'orgull possible.

Contra l'Eibar, en un dia plujós i amb el Bernabéu mig buit, els blancs han fet un primer temps molt decebedor i han permès que l'equip de Mendilibar pogués marxar al descans amb avantatge. El gol l'ha fet Marc Cardona després d'una bona jugada de combinació.

Marc Cardona ha fet el primer gol del Reial Madrid - Eibar

Els visitants han fet mèrits per anotar algun altre gol al primer temps, però no han tingut punteria. En canvi, a la segona part s'han capgirat els rols. El Madrid ha fet un pas endavant condicionat en part pels xiulets que s'han sentit abans del descans provinents d'una afició descontenta. Els segons 45 minuts han estat de domini local, amb Karim Benzema actuant com a punta de llança. El davanter ha tingut diverses ocasions i n'ha enviat dues al fons de la xarxa, totes dues rematant de cap. El partit del Madrid no passarà a la història, però serveix perquè els blancs compleixin l'expedient.