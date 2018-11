Està preparada l'Argentina per la final de la Libertadores Boca Juniors-River Plate?

Millonarios contra xeneizes. Bosteros contra gallinas. El Boca Juniors i el River Plate, els dos clubs més grans de l'Argentina i protagonistes d'una de les rivalitats més forts del futbol mundial, s'han citat per primer cop a la final de la Copa Libertadores, la principial competició de clubs al seu continent. Mai abans s'havia vist un fet similar, ja que durant bona part de la història de la competició, les normes obligaven a potenciar creuaments entre equips de la mateixa lliga per evitar una final entre clubs del mateix país. La norma va canviar fa uns 15 anys i des de llavors només s'havia vist una final entre dos equips de la mateixa terra, el 2006, quan l'Inter de Porto Alegre va derrotar el Sao Paulo. Dos equips brasilers de diferents ciutats. Ara tot és ben diferent.

El darrer cop que el River i el Boca es van trobar a la Libertadores, ara fa tres anys i mig, el partit de tornada a La Bombonera, l'estadi del Boca, no es va acabar ja que aficionats radicals van atacar els jugadors del River quan sortien al terreny de joc després de la primera part, amb un gas que els va ferir els ulls. La Conmebol, la federació de l'Amèrica del Sud, va decidir aturar el partit i el River, que havia guanyat l'anada 1-0 i empatava 0-0 a la tornada, va classificar-se pels quarts de final. El Boca va ser sancionat en un duel en que entre d'altres coses, es va veure un dron sobrevolant el camp amb una tela blanca a sobre per simular un fantasma: el fantasma de la B, és a dir, de Segona Divisió, broma amb la qual els aficionats xeneizes recorden als millonarios el traumàtic descens del River a Segona, el 2011. El Boca mai ha baixat a Segona.

540x306 L'alegria dels jugadors del River Plate / EFE L'alegria dels jugadors del River Plate / EFE

El Boca ha guanyat més Libertadores, sis. El River ha guanyat més lligues argentines, però només ha alçat la Libertadores tres cops, la darrera precisament la temporada de l'atac amb gas als seus jugadors. L'equip millonario va tornar a primera el 2012 i ho ha fet més fort gràcies, especialment, al seu tècnic, el Muñeco Gallardo. Amb ell a la banqueta, el River ha guanyat 8 títols els darrers 4 anys, cinc d'ells Internacionals. Aquests darrers anys, el Boca ha guanyat tres lligues, però ha vist com el River comença a manar a nivell internacional. Com si s'haguessin canviat els papers.

Aquesta temporada, el River ha derrotat al Boca dos cops, a la final de la Supercopa i al partit de lliga a la Bombonera, fora de casa. L'equip millonario es va classificar per la final de la Libertadores dimarts malgrat haver perdut l'anada per 0-1 a casa amb el Gremio brasiler, el vigent campió. A la tornada, el River Plate va guanyar 1-2 amb un penal en els darrers minuts xiulat gràcies al VAR, novetat aquest any a la Libertadores. EL Boca de la seva part, tampoc ha fallat al Brasil, empatant 2-2 al camp del Palmeiras, després d'haver guanyat l'anada per 2-0. En aquest partit, també el VAR va ser clau, en detectar un fora de joc en un gol del Palmeiras als 9 minuts de joc.

La final doncs, finalment arriba, posant cara a casa dos clubs que van fundar-se al mateix barri, a la Boca, tot i que ràpidament el River Plate va comprar terrenys al nord de Buenos Aires. Des de llavors, els dos clubs han construït una rivalitat on els tòpics parlen dels rics del River Plate i els pobres del Boca. Amb una escola de futbol marcada, en que el Boca Juniors jugava amb el cor i el River, amb el cap. Amb genis com Maradona enamorant a la Bombonera, i Francescoli fent poesia al Monumental.

La final viurà el partit d'anada el proper 7 de novembre a la Bombonera. I la tornada al Monumental el dia 28. Tot i que la data podria canviar, ja que del 30 de novembre al proper 1 de desembre, Buenos Aires viurà la cimera del G-20. "Del 28 de novembre al 2 de desembre no hi haurà cap esdeveniment a la Ciutat de Buenos Aires perquè tot es concentra en la protecció da la cimera del G-20" va dir el director de Seguretat en espectacles futbolístics del Ministeri de Seguretat, Guillermo Madero, a Ràdio Rivadavia.

El govern argentí, contra les cordes per la crisi, la incapacitat de complir el seu programa i les manifestacions que han acabat amb detencions i abusos policials dels darrers dies, sap que no pot oferir una imatge dolenta davant del G-20 i vol blindar Buenos Aires, on s'han organitzat ja desenes de manifestacions: socialistes, anarquistes, d'avis que no cobren la pensió, estudiants, feministes...la llista de crítics amb el govern de Mauricio Macri és gran, i Macri ha demanat a la Conmebol ajornar el partit de tornada al 5 de desembre. Macri per cert, va ser alcalde de Buenos Aires. I abans, el president amb el qual el Boca Juniors va guanyar les seves darreres Copa Libertadores.