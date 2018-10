Bundesliga en mode electoral

Si creu que l’esport i la política són com l’aigua i l’oli, que no es poden barrejar, mai no serà aficionat de cap club de la Bundesliga. I menys ara, que corren temps convulsos a Alemanya: es presagia el fracàs de la Gran Coalició a Berlín i, de retruc, el principi de la fi de la carrera d’Angela Merkel a la cancelleria. Mentre els partits tradicionals tenen enormes dificultats per representar l’actual dinàmica social i trobar resposta als problemes que realment preocupen al ciutadà, en el tauler polític del país cada cop entra més en joc la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD). El discurs de la por a perdre la identitat i l’estatus social, de veure una amenaça latent en la immigració, va marcant l’agenda política. Diversos líders de l’AfD no oculten la proximitat amb pensaments neonazis, fins al punt que han promogut manifestacions a la ciutat de Chemnitz en què van participar presumptes terroristes d’extrema dreta que ara són a la presó acusats de planificar atemptats.

Alguns estats federats, com el de la Baixa Saxònia o Bremen, han avançat que els seus serveis d’intel·ligència vigilaran les joventuts d’Alternativa per a Alemanya, un partit que, amb tot, té un electorat més heterogeni del que molts creuen perquè és especialista a capitalitzar el descontentament, sigui quina sigui la seva naturalesa. Segons diverses enquestes recents, l’AfD se situaria ara com a segona força al Bundestag. D’aquí una setmana hi haurà comicis a Baviera, i també s’hi espera la irrupció d’Alternativa per a Alemanya.

No és una qüestió per fugir d’estudi i a la Bundesliga ho saben. El diari d’esquerres Die Tageszeitung, abreujat Taz, ha preguntat a les divuit entitats de Primera “si és una contradicció trobar bé el seu club i votar l’AfD”. Portaveus de totes les institucions hi han respost, i això ja és remarcable. Fins ara, els caps de comunicació dels clubs sovint es negaven a pronunciar-se excusant-se que “el futbol s’havia de mantenir fora de la política”. Però, segons l’article publicat aquesta setmana per Taz, tots els clubs, encara que alguns no esmentessin directament l’AfD, han declarat explícitament que són contraris “a la xenofòbia, el racisme i les discriminacions”. El Werder Bremen, l’Eintracht Frankfurt, l’Hertha Berlín, el Borussia Dortmund, el Borussia Mönchengladbach, el Mainz i el Nuremberg han sigut els més clars a l’hora de distanciar-se de l’AfD. Però tots els clubs hi han dit la seva. Saben que en el futur se’ls exigirà encara més una atenció política.

La Bundesliga rebutja frontalment l’extrema dreta. Un president de Lliga com Javier Tebas, amb un reconegut passat a Fuerza Nueva, seria inimaginable. Tan clar com que l’aigua no es barreja amb oli.