El futbol alemany se solidaritza amb les manifestacions dels Estats Units

El futbol alemany s'ha solidaritzat amb les manifestacions d'aquests dies als Estats Units contra el racisme. La majoria dels futbolistes han portat braçalets amb missatges contra el racisme. Un dels jugadors més actius aquests dies, el britànic del Borussia Dortmund Jadon Sancho, ha fet l'escalfament amb una samarreta amb el lema " No justice, no peace", un dels lemes de les manifestacions.

Abans del partit entre el Borussia Dortmund i l'Hertha de Berlín, els 22 jugadors s'han agenollat al voltant del centre del terreny de joc, un altre dels símbols de la lluita, inspirat en el del jugador de futbol americà Colin Kaepernick, que el 2014 va agenollar-se quan sonava l'himne del seu país per protestar contra el racisme.

A la jornada, el Bayern ha golejat al camp del Bayer Leverkusen per 2 a 4 i camina amb pas ferm cap a la setena lliga alemanya consecutiva. L'equip bavarès, que ha marcat 17 gols en les cinc victòries que suma un cop ha tornat la lliga, sense espectadors per culpa del covid-19, supera per set punts el segon classificat, el Borussia Dortmund. L'equip groc-i-negre ha derrotat per 1 a 0 l'Hertha de Berlín.

El polonès Robert Lewandowski ha marcat un gol. Ja en suma 30 a la lliga i lidera la classificació per guanyar la Bota d'Or al màxim golejador de les lligues europees.