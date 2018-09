El COI dona el vistiplau a Pirineus-Barcelona

La candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern ha estat convidada pel Comitè Olímpic Internacional (COI) al fòrum Olimpisme en Acció que el màxim organisme olímpic organitzarà a Buenos Aires els propers 3 i 4 d’octubre. En aquesta trobada, el COI comunicarà a les diferents regions que s’han postul·lat per ser seu dels Jocs Olímpics d’Hivern dels anys 2026 i 2030 el resultat de les valoracions fetes sobre el terreny pels delegats del COI. En el cas de la candidatura catalana, l’informe va ser realitzat pel suís Gilbert Felli, que va visitar les zones que serien seu d’uns hipotètics Jocs, tant al Pirineu com a Barcelona ciutat, ara fa dues setmanes.

Segons han pogut confirmar fonts del COI, l’informe de Felli és positiu, fet que segons la candidatura Pirineus-Barcelona “reforça les aspiracions de poder portar uns Jocs d’Hivern a Catalunya”. Felli va comprovar sobretot que la proposta encaixa amb la nova política del Comitè Olímpic, que vol apostar per candidatures que no gastin milions en obres que a vegades queden abandonades sense ús poc després dels Jocs. La candidatura catalana, per exemple, preveu gastar uns 1.300 milions, mentre que els Jocs d’Hivern de Sotxi, a Rússia, ara fa quatre anys, van costar gairebé 50.000 milions d’euros, segons alguns informes, de manera que es van convertir en els més cars de tots els temps. Dins d’aquesta línia de treball, per exemple, la candidatura catalana no construiria algunes instal·lacions, com la pista de bobsleigh o skeleton, proves que es farien als Alps, a França o Suïssa.

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, que també és el president de la Taula de la Candidatura, volarà el 2 d’octubre a la capital argentina per rebre l’informe i defensar una candidatura que es presenta pensant en els Jocs Olímpics del 2030, tot i que des de dintre de la candidatura s’admet que cal estar a punt per si el Comitè Olímpic Internacional proposa que Pirineus-Barcelona aspiri als Jocs del 2026. El nou sistema d’elecció de seus, que segons el COI es basa en el “diàleg”, provoca aquesta situació, nova fins ara en la història dels Jocs Olímpics, en què és el Comitè executiu del COI qui pot recomanar a una candidatura canviar la data que tenia prevista. De la cita de Buenos Aires, ciutat que acollirà el proper octubre els Jocs Olímpics de la Joventut d’estiu, en sortiran, doncs, les candidatures que passen el tall.

Converses polítiques

La candidatura olímpica catalana, inicialment liderada per l’Ajuntament de Barcelona, va ser descartada el 2017, però aquest any l’ha recuperat el Govern de la Generalitat, aprofitant els canvis introduïts pel COI, com per exemple, permetre que sigui una regió, en aquest cas els Pirineus, qui lideri una candidatura, i no pas una ciutat, com es feia fins ara. L’informe de Felli, positiu amb Pirineus-Barcelona, no significa que la candidatura acabi sent oficial, ja que un cop acabi la trobada de Buenos Aires, Figueras iniciarà la ronda de converses amb els diferents actors polítics que han de donar suport a uns Jocs, com l’ajuntament, el govern central o el Comitè Olímpic Espanyol. “Tots pensem que és el moment ideal i el projecte genera consens”, deia fa unes setmanes Figueras a l’ARA.