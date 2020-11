Carles Tusquets: "Les eleccions del Barça seran al voltant de Nadal"

El president de la comissió gestora del Barça, Carles Tusquets, ha comparegut aquest dilluns després de la primera reunió del govern interí del club, un cop han passat sis dies de la dimissió en bloc de la directiva de Josep Maria Bartomeu. Tusquets ha abordat sobretot dos temes: la data de les eleccions a la presidència i la taula de negociació salarial que hi ha en marxa per adequar els emoluments de tots els jugadors i empleats de l'entitat, un pas imprescindible per reduir les despeses en temps de pandèmia.

Sobre el primer assumpte, Tusquets ha explicat que la gestora ha creat un grup de treball amb el Síndic del Soci i les comissions de disciplina i transparència per plantejar els diferents calendaris per posar les urnes en un termini màxim de tres mesos. "El procés ha de tenir les màximes garanties de participació i de seguretat sanitària, ja que volem que el proper president del Barça tingui el màxim de suport possible", ha afegit. Quant a la data, se l'ha reservat, però ha donat pistes: "Les eleccions seran al voltant de Nadal". I en relació a la forma de votació, tot i ser conscient que "no es podran fer miracles", no ha descartat fomentar el vot per correu ordinari, ja que la modalitat telemàtica no està prevista als estatuts.

Tusquets ha sigut més didàctic amb el tema salarial de cara a l'acord que el club ha de rubricar, malgrat que no es pot descartar que s'allarguin les converses, previstes per abans de dijous amb jugadors i treballadors. "Un context excepcional reclama mesures excepcionals. Haurem de fer un esforç al voltant de 300 milions perquè no podem obrir l'estadi. La botiga i el museu també pateixen la crisi del turisme. Altres clubs no en depenen tant com el nostre", ha explicat per justificar la rebaixa salarial que s'imposa en un escenari "que no té res a veure amb el d'altres gestores". En relació a la negociació pura i dura, Tusquets ha valorat la "predisposició dels jugadors", el sou dels quals implica un 70% del pressupost, i ha reconegut que l'intercanvi de postures amb els seus agents és complicat perquè "no és el mateix un futbolista que acaba contracte [com Messi] que un jove". Ara bé, ha avisat: "No podem fer un vestit a mida, però sí estructures per trobar una entesa que pugui satisfer totes les parts".

Fitxatges sí, però si abans hi ha vendes

Tusquets també ha explicat que s'ha reunit aquest matí amb Ronald Koeman, Ramon Planes i Òscar Grau. No ha detallat el contingut de la trobada. Tot i això, qüestionat per la possibilitat de fer fitxatges en aquest mercat d'hivern, el responsable de la gestora ha deixat clar que només es podran firmar altes "si abans es ven i si s'aplica una clàusula de revenda a disposició de la propera junta". És a dir, que el proper president podria desfer contractacions i renovacions en cas que no s'ajustin al seu projecte. "La pròxima junta podrà revertir totes les decisions que prengui aquesta gestora", ha sentenciat.