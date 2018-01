Choco Lozano és el golejador escollit pel Girona

A falta de 24 hores perquè es tanqui la finestra del mercat d’hivern, el Girona ha desvetllat la incògnita de qui reforçaria la seva zona ofensiva. Procedent del Barcelona B, on va arribar aquest estiu previ pagament d’1’5 milions a l'Olimpia, Anthony Choco Lozano és el nom que s’afegeix a una posició necessitada de més olfacte golejador, pel qual el conjunt gironí ha pagat 1'7 milions d'euros més 450.000 euros en funció dels variables, segons ha pogut confirmar l'ARA. Negoci rodó, doncs, per als blaugrana, que l'han venut per més del que el van comprar. Una incorporació de present que també ho pot ser de futur, tal com pretenia Quique Cárcel, lligant-lo pel que queda de temporada i quatre cursos més. Tret del 'hat-trick' d’Olunga contra el Las Palmas, ningú ha fet ombra a la titularitat de Cristhian Stuani. Amb l’interrogant de la continuïtat de Kayode molt present, aquesta podria no ser la darrera incorporació atacant dels blanc-i-vermells. Pablo Machín, que en els darrers dies ha deixat anar diversos missatges sobre la imperiosa necessitat de reforçar la plantilla, ja ha vist com Boulaya i Marlos feien les maletes abans d’hora. Si també succeeix el mateix amb el nigerià, que desitja participar al Mundial de Rússia i és conscient que només ho farà si gaudeix de més minuts dels què actualment disposa, amb el Choco Lozano no n’hi hauria suficient.

El davanter de 24 anys, format a l’Olimpia i internacional amb Hondures -va quedar quart als Jocs Olímpics de Rio, on va fer tres gols- destaca per la seva corpulència i facilitat golejadora, contrastada al seu país d’origen i, especialment, a les Illes Canàries, on va viure dos cursos a prèstec, sumant la gens menyspreable xifra de 20 gols. El jugador será presentat aquest dimecres a la sala de premsa de Montilivi, a partir de les 16.30 h. L'operació redueix, en part, els dèficits ofensius d’un Girona que també té, en els seus carrils, una negociació pendent que s’ha convertit en un autèntic trencaclosques. El brasiler Zeca, que continua esperant a la ciutat, era la prioritat número u de la secretaria tècnica, però el litigi que manté al Brasil amb el Santos, el seu antic club, ha frenat en sec la signatura.

Fran Sandaza s’acomiada

Els camins del Girona i Fran Sandaza se separen. En absència del comunicat de l’entitat blanc-i-vermella, el davanter toledà ha fet oficial la rescissió del seu contracte, amb vigència fins al 2019, posant el punt i final a un trajecte iniciat el 2014 i dividit en dos períodes. "Deixo de ser jugador del Girona, tancant una etapa molt bonica que mai oblidaré degut a tots aquells somnis que vam fer realitat, representats amb l’ascens a Primera Divisió. Vull agrair a tots i cadascun dels empleats del club, companys, cos tècnic, serveis mèdics i especialment a l’afició, el tracte rebut. Els aficionats sou el millor del Girona, m’heu recolzat com ningú, fent-me sentir a prop malgrat estar lluny. Us prometo, de tot cor, que mai us oblidaré!", ha estat l’escrit de comiat del futbolista a les xarxes socials. Compromès des del primer minut en què va aterrar a la ciutat, deixa un llegat difícil de cobrir en l’aspecte emocional, on el seu caràcter i una quantitat important de dianes l’han convertit en un dels darrers ídols de Montilivi.

Els 16 gols anotats durant la temporada 2014-15, on el Girona va perdre cruelment l’ascens en el temps de descompte, no van servir perquè marxés amb un bon regust de boca. Tenia comptes pendents. I quan els blanc-i-vermells el van tornar a trucar, l’estiu passat, no s’ho va pensar dos cops, contribuint amb 9 gols –especialment valuós el doblet aconseguit contra l’Osca en la jornada 37, que tancava la porta als dubtes- a la consecució de la fita més històrica dels 87 anys de l’entitat. Amb passat a Escòcia, Anglaterra, Japó i el Qatar, Sandaza signarà pel Qingdao Huanghai, de la segona divisió xinesa, dirigit pel català Jordi Vinyals.