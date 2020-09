Comença la validació de signatures del vot de censura

La mesa del vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva es va constituir oficialment ahir al matí per començar el tràmit de validar, una per una, les 20.687 signatures que els promotors de la iniciativa van presentar fa uns dies per forçar un avançament electoral. Jordi Farré i Josep Triadó, per part dels impulsors, Marta Plana i Jordi Argemí, per part de la directiva, i el dirigent de la Federació Josep Maria Vallbona van posar-s’hi passades les dotze del migdia després de debatre internament sobre el procediment. En un primer moment els dirigents del Barça van demanar revisió grafològica de totes les firmes, però finalment van rebaixar el to i van acceptar que només es tirés de grafòlegs per mirar-se amb lupa els suports visiblement defectuosos i un de cada 20 a l’atzar.

La mesa va estar validant signatures fins passades les vuit de la tarda i està previst que faciliti les primeres dades del recompte durant la jornada d’avui, un cop hagin passat més de 10 hores de feina. El representant legal de la iniciativa, Jordi Farré, va piular les evolucions del procés al seu compte de Twitter i va dir: “Em fa il·lusió ser partícip d’un fet important en què es demostra que el Barça és dels socis. Espero que el procés es dugui a terme amb total transparència i que hi hagi joc net. I si validem prou suports, Bartomeu dimitirà abans del referèndum”.