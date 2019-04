Coutinho, entre la defensa del club i els xiulets del Camp Nou

El Camp Nou aplaudeix i xiula Coutinho. Amb més o menys intenció, perquè l’òptica de l’aficionat sempre és particular, l’entorn Barça va alimentar ahir el debat -i els dubtes- que genera la figura del jugador brasiler. La seva suplència d’ahir contra la Reial Societat l’exposava. Si es mantenia el pla dels últims mesos, tindria minuts a la segona part i el Camp Nou s’expressaria sense cortines de fum. Ernesto Valverde va voler que descansés després de la jornada de Lliga de Campions, pensant en aquest tram de tres partits de Lliga abans de disputar la fase de semifinals. Sense més lectures.

La divisió d’opinions de la graderia va ajudar a minimitzar el gest que va fer en la celebració del seu gol contra el Manchester United. Cal defensar l’equilibri que l’equip ha construït des de la gespa. “Es va organitzar un gran rebombori després del seu gest. Tot el que genera el Barça convida als debats. Crec que avui molts aficionats han reconegut la seva feina. La gent vol que ho donis tot, com Arturo Vidal, que també ha sigut ovacionat”, va dir l’entrenador a la sala de premsa, desmuntant teories paranoiques sobre la seva decisió tàctica.

La importància de Coutinho

El missatge del Barça és que es necessita Coutinho. “Hem de disfrutar de Coutinho, és un luxe tenir-lo i hem d’estar, tant el club com la gent, al costat dels nostres futbolistes, que són els encarregats d’aconseguir els títols. Necessiten el nostre suport”, explicava Guillermo Amor després del partit. El club treballa per emparar l’ex del Liverpool. Els balanços decisius arribaran al final de la temporada. Llavors es farà una imatge global, amb els pros i els contres sobre la taula, analitzant les variables. De moment, Coutinho és un jugador important per al Barça. Que se senti còmode pot reforçar el seu bon rendiment de les últimes setmanes just en el moment decisiu de la temporada.