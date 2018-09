Delfí Geli: “Compensarem els abonats perquè sabem la il·lusió que tenen de veure el Girona-Barça”

Aprofitant la presentació de Douglas Luiz, el president del Girona, Delfí Geli, s’ha referit al derbi català contra el Barça que està previst que es disputi a Miami el 26 de gener. “S’està parlant molt de la possibilitat de portar el Girona-Barça als Estats Units, vam fer un comunicat dient que l’expansió que ens pot aportar serà molt interessant i que ens interessa. S’ha escrit una carta, juntament amb la Lliga i el Barça, on hem demanat a la Federació Espanyola poder fer el partit allà, esperem que ens diguin alguna cosa. Hi estem treballant i sabem que els nostres abonats tenen molta il·lusió per veure aquest partit, per això els compensarem”, ha valorat sense acceptar preguntes. Després d’un any poc productiu, Douglas Luiz afronta el seu segon curs a Montilivi amb el desig de tenir més incidència al terreny de joc. “Sé que la temporada passada no va ser bona individualment però la cosa més important és que el grup funcioni, i això va passar. He de canviar la mentalitat, donar-ho tot i aprofitar el fet de poder jugar al Girona”, ha dit el brasiler, la prioritat del qual implicava quedar-se a Anglaterra sota les ordres de Pep Guardiola, a qui va convèncer durant l’estiu. Però el Regne Unit li va denegar la llicència de feina. “La idea era quedar-me al Manchester City, haig de tenir una mentalitat forta per poder tornar-hi l’estiu que ve. Em fa feliç tot el que li he demostrat a Guardiola durant la pretemporada, en Pep confia en mi i això em fa fort. Vaig tenir l’interès d’altres equips però, juntament amb els seus dirigents i els meus agents, vam arribar a la conclusió que tornar aquí era la millor opció”.

Douglas ha reconegut que l’any passat va ser duríssim a títol personal. “Sempre havia sigut important en tots els equips on he jugat, mai m’havia trobat en una situació semblant. No sabia que un futbolista podia no jugar i espero que això no es repeteixi”. El migcampista, que s’ha posat a disposició d’Eusebio per jugar on el val·lisoletà vulgui, ha elogiat la qualitat de la plantilla. “Tenim molt de talent, ja ho vam demostrar el curs passat. Tenir confiança i el suport de les nostres famílies és important, és una motivació per continuar treballant i allargar aquesta bonica història”. En la temporada de l’estrena a Primera del Girona, Douglas només va jugar de titular en el derbi català contra el Barça a Montilivi. “Crec que no seria aquí si Machín encara fos l’entrenador, però potser si ell m’ho hagués demanat i haguessin canviat les coses també hauria tornat. Eusebio em sembla una persona molt directa i sincera, espero evolucionar al seu costat”.

“Vol lluitar per canviar les coses”

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha valorat positivament la tornada de Douglas Luiz. “Em satisfà que hagi acceptat el repte de tornar perquè em demostra que vol lluitar per canviar les coses. L’he volgut des del primer minut tot i que sabia que era complicat. El canvi d’entrenador obria una petita escletxa, petita perquè no era fàcil”. Cárcel va viatjar a Anglaterra durant l'última setmana del mercat d’estiu per parlar amb el jugador. “Necessitava mirar-lo cara a cara i parlar amb ell, i em va confessar les seves inquietuds. Afortunadament va decidir venir amb nosaltres”.

Valorar el rendiment de l’any passat no és senzill. “Va ser un any fantàstic i ple d’alegries, és difícil d’analitzar perquè vam jugar molt bé a futbol, però com sempre passa hi ha jugadors que hi participen menys. Sent tan jove, i acabat d’aterrar del Brasil, tenia una situació molt particular. Ara ens aportarà varietat al mig del camp, és versàtil i espectacular tècnicament. També té una força física i mental que li permetrà adaptar-se a tot el que se li demani. Si és aquí és perquè té talent. No es pot oblidar que el rendiment dels titulars l’any passat va ser molt bo, no tota la culpa s’ha de donar a Machín”. Cárcel, que ha tornat a la feina després d’uns dies de vacances, té al cap la renovació de Bounou i Ramalho. “Hi ha jugadors que acaben contracte i ens estem plantejant diversos moviments, el mercat ha sigut estressant i difícil. Amb el pas del temps tot s’anirà posant a lloc”, ha conclòs.