Dels dubtes a la fermesa en tot Just sis partits

“Ningú pot dubtar que aquest Barça és un dels favorits per guanyar la Champions”, deia Jorge Jesus, entrenador de l’Sporting de Portugal, abans del partit d’aquesta nit entre els dos equips al Camp Nou (20.45 h / BeIN Sports). Amb el suport de tres mil aficionats que esperen poder veure en directe un miracle, ja que els portuguesos necessiten guanyar al Camp Nou i que la Juve punxi al camp de l’Olympiacos, l’Sporting s’hi deixarà la pell contra un Barça que ja no s’hi juga res, en aquest partit, més enllà de l’honor i els diners que la UEFA dona a cada club per cada punt que suma. Valverde, de fet, no va convocar ni un jugador del filial i farà jugar bastants titulars en un partit que tanca una fase de grups que ha permès a l’equip català evolucionar, aconseguir un triomf impecable contra la Juve (3-0) i ser primer classificat malgrat patir fora de casa, on s’ha empatat dos cops i s’ha guanyat 0-1, precisament, a Lisboa.

Sis partits, els de la fase de grups, per acostar distàncies amb els altres grans favorits per guanyar la Champions: el PSG, que avui en tindria prou perdent per dos gols per ser primer de grup davant del Bayern, el Manchester City de Guardiola i un Madrid que, malgrat que rutllar, sempre imposa respecte. “El Barça potser no sembla tan alegre com altres cops, però és fiable en defensa i s’ha sobreposat a problemes. És favorit”, diu el periodista portuguès Joao Amorim. “La fase de grups ha confirmat que el City aquest any rutlla, que el projecte del PSG vol oblidar la desfeta de l’any passat i que el Barça sembla que no enyora Neymar”, afegeix el periodista anglès Oli Holt. De fet, les cases d’apostes ara paguen gairebé el mateix a qui digui que el Barça o el Madrid guanyaran la Champions, quan fa pocs mesos, abans de la primera jornada de la fase de grups, el conjunt de Zidane era el gran favorit per revalidar el títol un altre cop.

“Tinc la sensació que Messi serà suplent”, deia ahir Jorge Jesus, que va fer broma quan li van preguntar si per aturar l’argentí cal pregar. “Soc la persona ideal per pregar per aturar Messi, soc en Jesús”, va dir, i afegia que “els equips guanyadors són perillosos amb baixes i sense jugar-s’hi gaire cosa”. El Barça, sense Umtiti, Mascherano o Iniesta, ja va patir per guanyar el partit d’anada al camp dels lleons, que no han perdut encara a la lliga aquesta temporada. L’equip de Jorge Jesus, de fet, arriba eufòric, després de derrotar el Porto per 1-0, amb gol de Bas Dost, fet que els deixa al capdamunt de la classificació, empatats amb el mateix Porto.

“Els equips canvien i atacar aquest Barça és complicat. Ter Stegen està en un gran moment i, en espera de veure com els afecta la baixa d’Umtiti, tinc la sensació que és un Barça molt dur, que ha trobat la manera d’evolucionar malgrat les lesions i la pèrdua de Neymar, que no fa tant semblava un drama”, destaca el francès François David, que no dubta a assenyalar el Barça i el Madrid com els grans rivals del PSG en una Champions que, després dels partits d’avui i demà, no tornarà fins al febrer.

Retorn de Mathieu

A l’equip portuguès hi juguen diversos jugadors que coneixen bé el Barça, com és el cas del defensa francès Jérémy Mathieu, que torna al Camp Nou després d’haver passat les últimes tres temporades vestint la samarreta del Barcelona. El francès comparteix equip amb l’internacional portuguès Fábio Coentrão, cedit a l’Sporting pel Reial Madrid, a la banda esquerra, o l’italià Cristiano Piccini, ex del Betis, a la dreta, mentre que l’internacional uruguaià Sebastián Coates fa parella amb Mathieu.