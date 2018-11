Deschamps: "Coneixo les excuses de Dembélé quan arriba tard"

El seleccionador francès, Didier Deschamps, ha criticat aquest el davanter del Barcelona Ousmane Dembélé perquè "sol arribar tard" a les obligacions amb el seu club. Deschamp assegura que li va aconsellar que prengui "consciència de les exigències" que impliquen mantenir-se en el més alt nivell. "No desespero. Si en un moment donat penso que això no funciona, m'ocuparé de fer-ho entendre (a Dembélé) de forma diferent", va afirmar en conferència de premsa durant la concentració de la selecció a Clairefontaine, al sud de la regió de París.

El seleccionador francès ha apuntat que el jugador ha de prestar més atenció a aquest problema, i ha negat haver intercanviat missatges amb la directiva del Barcelona sobre el comportament de Dembélé, ja que, ha dit, ell no s'ocupa del "dia a dia del club", que és responsabilitat del Barça.

La resposta de Deschamps ve precedida per la polèmica generada per l'absència en l'entrenament de dijous passat de Dembélé, que suposadament va al·legar que patia una gastroenteritis, i que va estar un temps il·localitzable. L'incident se suma a una concatenació de retards del francès, fins al punt que s'ha arribat a especular amb la seva venda.

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, va eludir donar explicacions a la premsa el passat dissabte "perquè les qüestions internes són internes". Valverde no el va convocar al partit de lliga contra el Betis de diumenge, però confia en reconduir la situació i va deixar entreveure que, de moment, no preveu buscar-li una sortida en el mercat d'hivern.

El representant del jugador respon

Al pas de les crítiques ha sortit el representant de Dembélé, Moussa Sissoko, que s'ha mostrat sorprès a 'Radio Montecarlo'. "És cert que l'Ousmane estava malalt. El club va confirmar que tenia una malaltia gastrointestinal i estic sorprès que hi hagi aquestes polèmiques quan un jugador està malalt. No va poder dormir en tota la nit, estava molt cansat i no va anar a l’entrenament del matí. El club ens ha retret que no els aviséssim abans per poder enviar un metge a casa seva que comprovés com estava. Ho va fer una mica tard". Sissoko va deixar clar que el club, Valverde i el secretari tècnic, Eric Abidal, estan contents amb el seu rendiment.