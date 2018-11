Dones visibles en un domini d’homes

Quan Maria Petri, de 79 anys, va començar a anar a l’estadi de l’Arsenal a la dècada dels seixanta va haver de sentir-se dir coses com: “Torna cap a la cuina!” o “Ja ho sap, el teu home, que ets aquí?” Eren temps en què encara es creia que la pràctica del futbol feia malbé el cos femení i perjudicava la capacitat reproductiva de la dona. La seva història i la d’altres dones fans d’entre 14 i 94 anys -i de 21 països diferents- formen part dels gairebé 80 retrats que es poden veure en l’exposició itinerant Fan.tastic females [Dones fan-tàstiques].

Aquest projecte actualment es pot veure al museu del Borussia Dortmund i ja ha passat per altres clubs alemanys com el St. Pauli, l’Hamburg i el Werder Bremen i per locals artístics i universitats de diferents ciutats del país. L’objectiu de l’exposició és mostrar la diversitat de la dona aficionada al futbol. Per molt que des de les televisions o els diaris només ens acostumen a arribar imatges de dones joves i sexis a les grades, el públic femení mereix ser tractat en tota la seva pluralitat i transversalitat.

L’exposició presenta testimonis de dones aficionades al futbol, dones ultres, dones en posicions de lideratge en clubs i federacions, dones icones de les grades, dones que formen part de xarxes de fans i de penyes íntegrament femenines. La pretensió del projecte no és estigmatitzar la discriminació i el sexisme a la grada, que existeixen i cal combatre’ls, sinó posar el focus en les dones que de manera tan fervorosa donen suport al seu club com qualsevol altra persona. Entre el material recopilat per les comissàries de l’exposició hi ha entrevistes amb una aficionada de les Brigadas Amarillas del Cadis, una expresidenta de la federació de penyes del Deportivo de la Corunya i una membre d’un grup de fans femení del Getafe.

L’exposició viatjarà també per Àustria i Suïssa l’any que ve. Fora bo que entitats de casa nostra de les que diuen tenir valors es fessin seu el tema d’aquest projecte i l’ajudessin a difondre. Segons dades de la UEFA que facilita Antje Grabenhorst, coordinadora del projecte Fan.tastic females, a Espanya només un 2% de les posicions d’alta gestió en el futbol estan cobertes per dones. A Alemanya, el percentatge és de quasi el 10%, mentre que la gran excepció és Noruega, que arriba a un índex femení del 50%. A Àustria, el 38% dels espectadors que assisteixen als partits de Primera masculina són dones; a Alemanya, el 25%; a Espanya, el 22%, i la mitjana europea és del 20%.

Les dones ja són un component permanent del futbol. Al camp, a la grada i a la llotja. Però encara hi ha molt de camí per córrer per fer d’aquest un esport de tothom i per a tothom.