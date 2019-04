Ernesto Valverde: “Això és la Champions”

“Ha sigut un partit difícil i complicat”, resumia l’entrenador del Barça, Ernesto Valverde, després de la victòria a Old Trafford, un premi majúscul veient que el seu equip mai va aconseguir sentir-se còmode del tot al feu anglès, un estadi on mai abans havia guanyat. “Veient l’ambient que hi ha en un camp com aquest i el tipus de rival al qual t’enfrontes, és molt difícil guanyar aquí: això és la Champions”, va valorar el Txingurri, en les seves primeres impressions després de l’enfrontament.

“Hi ha hagut moments en què hem dominat però, a partir del nostre gol, ens han fet una pressió molt alta que ens ha dificultat les coses. Cap al final del partit hi ha hagut moments en què hem pogut córrer a la seva esquena i aquí ells han patit més”, va analitzar un Valverde que va admetre que la victòria els permet tornar a Barcelona “amb un bon regust”. Poc després de complir-se l’hora de partit, el tècnic blaugrana va decidir donar entrada a Arturo Vidal i Sergi Roberto per Philippe Coutinho i Arthur Melo, un canvi que va suposar abandonar l’esquema de 4-3-3 inicial amb l’ex del Liverpool acompanyant Leo Messi i Luis Suárez a la davantera. “A partir de llavors hem tingut una mica més de control, la idea era recuperar-lo. També vam jugar dissabte un partit molt intens contra l’Atlètic de Madrid i necessitàvem refrescar l’equip”, va exposar Valverde.

“Ja sabem com les gasta el United”

El tècnic blaugrana, que va defensar que tot el mèrit del gol era de Luis Suárez, va celebrar la victòria, va destacar el treball defensiu del seu equip i va enviar un missatge de prudència per a la tornada: “Ja sabem com les gasta el United i tenim molt present la remuntada que van aconseguir a París. Tot està per decidir”.