Espanya convida el Marroc per unir-se amb Portugal i organitzar el Mundial del 2030

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va oferir a representants del govern del Marroc la possibilitat de presentar una candidatura conjunta amb Portugal per optar a l’organització del Mundial de futbol de 2030. Segons va avançar ‘El País’ Sánchez va proposar-ho al primer ministre marroquí, Saadedín a l’Othmani, i al rei Mohamed VI, durant una trobada a Rabat. Marroc ha presentat en sis ocasions una candidatura per ser seu del Mundial, però mai ha estat escollida. Espanya i Portugal de la seva part, treballen en una candidatura conjunta que podria ampliar-se si els marroquins accepten. Espanya i Portugal ja van presentar una candidatura, derrotada en aquest cas, per ser seu del Mundial del 2018.

El primer pas per a una nova candidatura d’Espanya com a seu d’un pròxim Mundial el va donar el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, el passat 13 de setembre, quan acompanyat del president de la FIFA, Gianni Infantino, va demanar a Sánchez el suport per optar a organitzar el Mundial del 2030 o l’Eurocopa de 2028. Però després de les primeres converses, el projecte espanyol s’encamina al Mundial per poder incloure al Marroc en el que seria el primer Mundial de la història fet entre dos continents diferents. La FIFA ampliarà el Mundial a 48 seleccions, amb més partits i necessitat de més seus, motiu pel qual una candidatura amb tres seus té sentit. De fet, de cara al Mundial del 2030 ja existeix la candidatura de l’Uruguai, per celebrar els 100 anys del primer Mundial, organitzat a aquest país, conjuntament amb l’Argentina i el Paraguai. Corea del Sud podria presentar un projecte amb Corea del Nord i la Xina, i el Regne Unit estudia una candidatura amb Irlanda.e