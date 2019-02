Espanya i Portugal volen el primer títol

Tindran el públic en contra però la confiança d'haver-les derrotat fa menys d'un mes. Espanya i Portugal s'enfrontaran a l'Europeu de futbol sala aquest diumenge al pavelló multiusos de Gondomar (19.30 h, en 'streaming' a UEFA.tv), en la que serà la primera final oficial d'un torneig continental. La Copa serà històrica i la vol la selecció que entrena la baganesa Clàudia Pons. A la semifinal de divendres, tot els va sortir rodó a les espanyoles, que van derrotar còmodament Rússia per 5-0. "Havíem preparat el partit a consciència i el pla ha sortit a la perfecció. Les jugadores sabien què havien de fer en tot moment", defensava la seleccionadora.

📺 RESUMEN | ¡Revive la victoria de la @SeFutbolFem Sala ante Rusia en la semifinal del primer Europeo Femenino de Fútbol Sala! 🤩



🇷🇺0 🆚 5 🇪🇸 #WEUROFutsal pic.twitter.com/sFZJyqx8Cl — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 16 de febrer de 2019

Fa poc que s'han vist les cares amb Portugal, que des del principi era el rival a batre en aquesta 'final four' europea. Al gener a Tenerife, el doble enfrontament es va saldar amb un triomf 4-3 per a 'la roja' i 1-2 per a les portugueses. El combinat de Luis Conceição va tombar divendres Ucraïna per 5-1. L'arbitratge i el soroll seran les distraccions a evitar per a una selecció que vol inaugurar el palmarès amb un èxit d'impacte.