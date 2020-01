L’Espanyol perfila els seus desitjos per reforçar els extrems

Una setmana després de tancar el fitxatge de Raúl de Tomás, l’Espanyol segueix pentinant el mercat per trobar nous reforços per Abelardo Fernández. La pròxima prioritat és trobar un extrem dret, posició que va quedar òrfena després de les sortides, durant l’últim any, de Leo Baptistao i Hernán Pérez. Ara el club blanc-i-blau treballa amb l’objectiu de trobar un jugador experimentat de banda, que conegui la Lliga –i, per tant, la seva adaptació sigui immediata– i tingui bon peu per a les centrades. A aquestes altures del mes de gener hi ha converses obertes per dos noms, Ibai Gómez i Cristian Tello, que són els preferits, però no els únics de la llista. També s’han sondejat altres candidatures, com les de Lucas Vázquez i José Callejón, però cap dels dos, per motius esportius, vol marxar aquest mes de gener del seu equip.

En el cas d’Ibai, de 30 anys i contracte fins al 2022, és una petició expressa d’Abelardo, amb qui va brillar a Vitòria. L’Espanyol s’ha posat en contacte amb l’Athletic per traslladar-li el seu interès, però segons ha pogut saber l’ARA, el conjunt basc encara està valorant si autoritza o no que el jugador surti aquest gener. Tot just fa un any va pagar-ne 3 milions a l’Alabès. Les principals reticències del conjunt basc són en el mateix mercat: per la seva filosofia, té una bossa de jugadors més reduïda. A més, Gaizka Garitano es resisteix a deixar-lo marxar tot i no donar-li gaire protagonisme (tot just ha disputat el 30,6% dels minuts oficials d’enguany). Fins que l’Athletic no accedeixi a negociar no es tractarà la fórmula per incorporar-lo. El jugador veu amb bons ulls anar a l’Espanyol, ja que tot i l’afecte que té a l’Athletic –i l’afició a l'equip–, és un jugador competitiu que no ha trobat a Bilbao la regularitat desitjada. Des que va tornar a San Mamés, no ha disputat dos partits com a titular seguits. A Barcelona, ciutat que li encanta –hi va estar aquest estiu prenent part en la pretemporada amb Bojan Krkic–, hi té molts amics i sap que hi tindria la confiança de l’entrenador, Abelardo.

651x463 Comparativa entre els perfils futbolístics de Cristian Tello i Ibai Gómez / CIES FOOTBALL OBSERVATORY Comparativa entre els perfils futbolístics de Cristian Tello i Ibai Gómez / CIES FOOTBALL OBSERVATORY

El cas de Tello presenta encara més dificultats. La primera, l’altíssima fitxa. La segona, els dubtes del jugador en cas de descens. El jugador té firmat fins al 2022 amb el Betis, però la meitat dels seus drets econòmics pertanyen al Barça, que es va reservar “el dret a participar en una futura venda del jugador”. A diferència d’Ibai, que no té clàusula, Tello si que en té: de 12 milions. També ha jugat poc (26,9% dels minuts), fet que motiva que estigui disposat a buscar una sortida. La de l’Espanyol la veuria amb bons ulls perquè coneix a la perfecció Barcelona. Els blanc-i-blaus, però, no són l’únic equip que hi està interessat. Aquest dimecres va arribar una proposta del Japó, que s’afegeix a d’altres que també s’estan tractant. Un destí que difícilment seduirà l’extrem sabadellenc. Rubi va apuntar que no li sobrava, però sense garantir-li més minuts. El seu destí, apunten des del seu entorn, es podria decidir a finals de mes: “És una operació viable i possible, però hi ha inconvenients i moltes combinacions possibles”.