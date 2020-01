L’Espanyol investiga insults racistes a Williams

L’Espanyol investiga uns incidents de caràcter racista que es van viure quan el jugador de l’Athletic Iñaki Williams va ser substituït al minut 69 per Raúl García. El davanter basc va sentir crits de “Uh, uh, uh”, simulant un mico, que venien d’un grup de persones situades al gol Cornellà de l’RCDE Stadium. Aquestes expressions van provocar una reacció en el jugador de l’Athletic, que va encarar-se a distància amb alguns aficionats abans de ser acompanyat a la banqueta per un dels tècnics assistents del conjunt basc. Williams va traslladar la situació al capità del conjunt basc, Iker Muniain, que va avisar l’àrbitre Sánchez Martínez. Aquest, però, no va incloure cap tipus d’insult a l’acta arbitral. Tampoc va recollir res l’informe de la Lliga que fa un responsable d’aquest organisme des de la grada de cada estadi. Tot i això, el Comitè d’Antiviolència podria actuar d’ofici.

“És molt trist que encara avui continuem vivint escenes de racisme en el futbol. Hem d’acabar amb això entre tots. La gent que va al camp a insultar s’hauria de quedar a casa, no venir a l’estadi. És una vergonya que se segueixin vivint casos així. És una cosa que està totalment fora de lloc. La gent ha d’anar a gaudir del futbol i del seu equip”, va lamentar Williams després del partit. “Hem fet un pas enrere en el treball iniciat fa anys. Els insults racistes a Williams fan molt de mal a tot el futbol espanyol. La Lliga assumeix la seva responsabilitat, buscarem amb els clubs on hi ha l’error”, va apuntar en una piulada el president de la Lliga, Javier Tebas. Les reaccions van anar més enllà del món del futbol, també n’hi va haver des de la política: “No podem seguir tolerant aquest tipus de comportaments racistes. En el futbol, en l’esport, també s’educa, i hem d’educar en la tolerància i en l’esport”, va escriure el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “El racisme no té cabuda en la nostra societat. La permissivitat davant d’aquest tipus d’insults en comparació amb altres episodis produeix incomprensió i fa mal a la imatge del nostre futbol”, va afegir el vicepresident espanyol Pablo Iglesias.

Tant l’Espanyol com l’Athletic van mostrar el seu suport a Williams i van condemnar “qualsevol forma de racisme als camps de futbol”. El club blanc-i-blau, que podria exposar-se a una sanció, va puntualitzar que es tracta d’un cas aïllat en què només va intervenir “una part molt reduïda d’aficionats”. L’entitat treballa per identificar els responsables d’aquest incident. En cas que siguin socis, se’ls podria expulsar del club i prohibir-los l’entrada.